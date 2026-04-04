04:15 04.04.2026
Источник рассказал о небывалом сплочении общества вокруг руководства Ирана
Сплочение населения вокруг руководства Ирана достигло небывалого уровня на фоне войны, сообщил журналистам иранский дипломатический источник. РИА Новости, 04.04.2026
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Али Шамхани, Али Лариджани, Военная операция США и Израиля против Ирана
© РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники митинга памяти погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Тегеране. Стоп-кадр видео
Участники митинга памяти погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Тегеране. Стоп-кадр видео
Участники митинга памяти погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Тегеране. Стоп-кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Сплочение населения вокруг руководства Ирана достигло небывалого уровня на фоне войны, сообщил журналистам иранский дипломатический источник.
"Сплочение населения вокруг руководства достигло небывалого уровня. Могу назвать это новой революцией. Основы Исламской Республики только укрепились", - сказал он.
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Иран даже после убийства лидеров остается управляемым, сообщил источник
4 апреля, 04:07
По его словам, в результате последних событий многие оппозиционно настроенные иранцы пересмотрели свою позицию.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В ходе конфликта погибла военная и политическая верхушка Ирана, в частности, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, командующий КСИР Мохаммад Пакпур, министр обороны Азиз Насирзаде, секретарь Совета обороны Али Шамхани, а также секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
"Загнан в угол". В США рассказали, что произошло с Трампом из-за Ирана
3 апреля, 19:07
 
