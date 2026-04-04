04:07 04.04.2026
Иран даже после убийства лидеров остается управляемым, сообщил источник
Иран даже после убийства лидеров остается управляемым, сообщил источник
Иран на 35-й день войны остается полностью управляемым, несмотря на убийство политических и военных лидеров, сообщил журналистам иранский дипломатический... РИА Новости, 04.04.2026
© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Иран на 35-й день войны остается полностью управляемым, несмотря на убийство политических и военных лидеров, сообщил журналистам иранский дипломатический источник.
"На 35-й день войны Иран сохраняет полную управляемость, несмотря на убийство политических и военных лидеров. Военные дают отпор", - сказал он.
"Превратят в тир". Неожиданный шаг Ирана ужаснул США
3 апреля, 20:46
Он подчеркнул, что ставка врагов Ирана на смену власти или даже распад страны из-за ударов не сработала.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В ходе конфликта погибла военная и политическая верхушка Ирана, в частности, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, командующий КСИР Мохаммад Пакпур, министр обороны Азиз Насирзаде, секретарь Совета обороны Али Шамхани, а также секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
"Ожидается наступление". СМИ раскрыли, какой удар от Ирана получила Украина
3 апреля, 16:10
 
