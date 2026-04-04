Иран попросил Россию не принимать резолюцию Бахрейна, сообщил источник

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Тегеран попросил Россию не допустить принятия проекта резолюции Бахрейна по Ормузскому проливу, поскольку она только усложнит ситуацию, сообщил журналистам иранский дипломатический источник.
Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что ОАЭ вместе с Бахрейном работают над резолюцией Совета Безопасности ООН, которая предоставит мандат операциям для восстановления судоходства в Ормузском проливе, но источник газеты заявил, что Россия и Китай могут выступить против этого шага.
"Попросили Россию не допустить принятия проекта резолюции Бахрейна, так как она только усложнит ситуацию", - сказал он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.