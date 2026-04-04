Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:16 04.04.2026
https://ria.ru/20260404/iran-2085143953.html
Иран попросил Россию не принимать резолюцию Бахрейна, сообщил источник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2081073892_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_147776f587a1d70c2008bbd88051375a.jpg
https://ria.ru/20260404/iran-2085140418.html
https://ria.ru/20260324/iran-2082729591.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2081073892_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ebed20f6d1f62ae9e79b0025e57df06b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Россия, Бахрейн, Ормузский пролив, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран попросил РФ не допустить принятия резолюции Бахрейна по Ормузскому проливу

© AP Photo / Altaf Qadri — Танкеры и грузовые корабли в Ормузском проливе
Танкеры и грузовые корабли в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Тегеран попросил Россию не допустить принятия проекта резолюции Бахрейна по Ормузскому проливу, поскольку она только усложнит ситуацию, сообщил журналистам иранский дипломатический источник.
Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что ОАЭ вместе с Бахрейном работают над резолюцией Совета Безопасности ООН, которая предоставит мандат операциям для восстановления судоходства в Ормузском проливе, но источник газеты заявил, что Россия и Китай могут выступить против этого шага.
Иранские военные на побережье Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Иран может годами не пускать корабли США в Ормузский пролив, пишут СМИ
4 апреля, 01:08
«
"Попросили Россию не допустить принятия проекта резолюции Бахрейна, так как она только усложнит ситуацию", - сказал он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Танкеры вблизи Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Иран уведомил ООН о порядке судоходства в Ормузском проливе, пишет FT
24 марта, 23:10
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала