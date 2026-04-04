Иран может годами не пускать корабли США в Ормузский пролив, пишут СМИ

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Иран способен годами удерживать корабли Соединенных Штатов и Израиля вне Ормузского пролива, сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на иранского чиновника.
"У Ирана есть возможность сохранять подобную ситуацию годами", - говорится в публикации.
По словам чиновника, Иран полагает, что ему стоит отрезать войска США, находящиеся в регионе, от логистических цепочек. Он отметил, что военные объекты американских вооруженных сил на Ближнем Востоке в большей степени обеспечиваются всем необходимым по морю.
Телеканал Al Jazeera ранее сообщал, что Иран может разделить страны на три категории в зависимости от допуска в Ормузский пролив. Страны могут классифицироваться как враждебные, нейтральные или дружественные. Враждебным государствам не будет позволено проходить через Ормузский пролив. Нейтральным странам нужно будет вносить плату.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.