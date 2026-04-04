Средний срок ипотеки в России в феврале стал минимальным за три года, подсчитало РИА Новости на основе данных Центрального банка. РИА Новости, 04.04.2026
РИА Новости: средний срок ипотеки в России в феврале достиг минимума за три года
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Средний срок ипотеки в России в феврале стал минимальным за три года, подсчитало РИА Новости на основе данных Центрального банка.
Показатель в феврале составил 285,9 месяца – то есть 23 года 10 месяцев. Это минимум с января 2023 года. Тогда средний срок был меньше на один месяц.
Это на два года пять месяцев (29 месяцев) меньше, чем в январе, на два года (24 месяца) – чем в феврале прошлого года. Тогда средние сроки составляли 26 лет и 3 месяца и 25 лет и 10 месяцев соответственно.
При этом средневзвешенная ставка по ипотеке в феврале выросла сразу на 2,35 процентного пункта - до 9,99% (с 7,64% в январе).
После того, как ЦБ
резко поднял ключевую ставку до 21%, россияне почти перестали брать рыночную ипотеку и переключились на льготную, в основном семейную. В 2025 году ее доля составила 90% от всех выдач.
Однако с 1 февраля этого года правила предоставления семейной ипотеки в России
изменились – теперь на семью нельзя оформить два льготных кредита. На этом фоне в преддверии изменений в декабре и январе сложился ажиотажный спрос на семейную ипотеку – выдачи были значительно выше традиционных уровней.