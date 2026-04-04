Средний срок ипотеки в России в феврале стал минимальным за три года

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Средний срок ипотеки в России в феврале стал минимальным за три года, подсчитало РИА Новости на основе данных Центрального банка.

Показатель в феврале составил 285,9 месяца – то есть 23 года 10 месяцев. Это минимум с января 2023 года. Тогда средний срок был меньше на один месяц.

Это на два года пять месяцев (29 месяцев) меньше, чем в январе, на два года (24 месяца) – чем в феврале прошлого года. Тогда средние сроки составляли 26 лет и 3 месяца и 25 лет и 10 месяцев соответственно.

При этом средневзвешенная ставка по ипотеке в феврале выросла сразу на 2,35 процентного пункта - до 9,99% (с 7,64% в январе).

После того, как ЦБ резко поднял ключевую ставку до 21%, россияне почти перестали брать рыночную ипотеку и переключились на льготную, в основном семейную. В 2025 году ее доля составила 90% от всех выдач.