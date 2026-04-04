Средний срок ипотеки в России в феврале стал минимальным за три года - РИА Новости, 04.04.2026
02:10 04.04.2026
Средний срок ипотеки в России в феврале стал минимальным за три года
Средний срок ипотеки в России в феврале стал минимальным за три года - РИА Новости, 04.04.2026
Средний срок ипотеки в России в феврале стал минимальным за три года
Средний срок ипотеки в России в феврале стал минимальным за три года, подсчитало РИА Новости на основе данных Центрального банка. РИА Новости, 04.04.2026
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, общество
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Общество
Средний срок ипотеки в России в феврале стал минимальным за три года

РИА Новости: средний срок ипотеки в России в феврале достиг минимума за три года

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Средний срок ипотеки в России в феврале стал минимальным за три года, подсчитало РИА Новости на основе данных Центрального банка.
Показатель в феврале составил 285,9 месяца – то есть 23 года 10 месяцев. Это минимум с января 2023 года. Тогда средний срок был меньше на один месяц.
Это на два года пять месяцев (29 месяцев) меньше, чем в январе, на два года (24 месяца) – чем в феврале прошлого года. Тогда средние сроки составляли 26 лет и 3 месяца и 25 лет и 10 месяцев соответственно.
При этом средневзвешенная ставка по ипотеке в феврале выросла сразу на 2,35 процентного пункта - до 9,99% (с 7,64% в январе).
После того, как ЦБ резко поднял ключевую ставку до 21%, россияне почти перестали брать рыночную ипотеку и переключились на льготную, в основном семейную. В 2025 году ее доля составила 90% от всех выдач.
Однако с 1 февраля этого года правила предоставления семейной ипотеки в России изменились – теперь на семью нельзя оформить два льготных кредита. На этом фоне в преддверии изменений в декабре и январе сложился ажиотажный спрос на семейную ипотеку – выдачи были значительно выше традиционных уровней.
