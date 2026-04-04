Индия опровергла слухи о проблемах с оплатой иранской нефти

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 апр – РИА Новости. Министерство нефти и природного газа Индии опровергло заявления о проблемах с оплатой иранской нефти.
Накануне агентство PTI со ссылкой на аналитическую компанию Kpler сообщило, что направлявшийся в Вадинадар танкер Ping Shun с иранской нефтью, изменил курс и направляется в Китай. Аналитики компании связали это с проблемами в вопросах оплаты, по их данным продавцы, ранее предоставлявшие отсрочку, начали просить полную предоплату или расчеты в кратчайшие сроки.
"Сообщения в новостях и сообщения в социальных сетях о перенаправлении партии иранской нефти из индийского Вадинара в Китай из-за "проблем с оплатой" являются фактически неверными. Индия импортирует нефть из более чем 40 стран, и компании имеют полную свободу выбора источников и регионов для закупки нефти в зависимости от коммерческих соображений", - заявило министерство.
"В условиях перебоев с поставками на Ближний Восток индийские нефтеперерабатывающие заводы обеспечили свои потребности в сырой нефти, в том числе из Ирана; и, вопреки распространяемым слухам, нет никаких препятствий для оплаты импорта иранской нефти", - подчеркнуло министерство.
Там дополнительно отметили, что морские грузы могут менять пункты назначения в середине рейса в зависимости от оптимизации торговли и гибкости операций.
Находящаяся на борту Ping Shun нефть должна была стать первой поставкой из Ирана в Индию с 2019 года. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники из индийских НПЗ передавало, что индийские нефтеперерабатывающие компании после решения Вашингтона о временном снятии санкционных ограничений рассматривали возможность приобретения нескольких партий иранской нефти, уже находящихся в пути.