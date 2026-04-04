04:56 04.04.2026
В Госдуме предложили ввести скидку на бензин для дачников старше 60 лет
В Госдуме предложили ввести скидку на бензин для дачников старше 60 лет
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести ежегодную программу по предоставлению скидки на бензин для дачников старше 60 лет.
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести ежегодную программу по предоставлению скидки на бензин для дачников старше 60 лет.
Обращение с соответствующим предложением к главе Минэнерго Сергею Цивилеву есть в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается рассмотреть возможность запуска сезонной социальной инициативы "Бензин для дачников", предусматривающей предоставление скидки в размере до 10% на приобретение автомобильного топлива для граждан в возрасте 60 лет и старше. Действие программы – ежегодно в период с 15 апреля по 15 сентября", - сказано в документе.
Согласно предложению, скидка может предоставляться на одно транспортное средство, зарегистрированное на получателя льготы при предъявлении документа, подтверждающего членство в садоводческом некоммерческом товариществе или дачном кооперативе.
"В весенне-летний период граждане старшего возраста активно используют личный транспорт для поездок на дачные участки. Для значительной части пенсионеров такие поездки являются не только формой досуга, но и важным элементом ведения подсобного хозяйства, позволяющего снижать расходы на продукты питания", - отметил вице-спикер Госдумы.
Он подчеркнул, что реализация инициативы может быть организована в формате добровольного участия топливных компаний с возможной проработкой механизмов стимулирования, а также с использованием цифровых сервисов для упрощения подтверждения права на получение скидки.
"Предлагаемая мера позволит оказать ощутимую поддержку гражданам старшего поколения, повысить их мобильность и качество жизни", - добавил Чернышов.
