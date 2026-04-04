В Госдуме рассказали, как отличить сотрудников газовой службы от мошенников

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Сотрудники газовой службы обязаны минимум за 20 дней уведомить жильцов о дате и времени планового технического обслуживания оборудования, во время визита сотрудник должен назвать свою фамилию, предъявить удостоверение с печатью и наряд-допуск, а при возникновении сомнений жильцам следует звонить в управляющую компанию или Горгаз, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
"Сотрудники газовой службы и управляющая компания обязаны минимум за 20 дней уведомить о дате и времени планового технического обслуживания. Обычно это объявления в подъезде, в личном кабинете или письменные извещения", - заявил РИА Новости Кошелев.
Газовщикам могут разрешить беспрепятственно заходить в квартиры
6 декабря 2025, 07:19
Парламентарий отметил, что в крупных городах, например, в Москве, дату можно уточнить онлайн через сайт местного газового оператора. По его словам, если жильцы не получили уведомление, то это является нарушением со стороны газовой службы.
"Закон учитывает, что жильца может не быть дома. Если назначенное время неудобно, гражданин имеет полное право позвонить в аварийно-диспетчерскую службу и согласовать другую дату. Важно понимать: если просто не открыть дверь и не предупредить, это будет расценено как "отказ в допуске", - добавил он.
Кошелев подчеркнул, что когда специалист газовой службы пришел в назначенное время для проверки оборудования, он обязан назвать фамилию и должность, предъявить служебное удостоверение, заверенное печатью организации, и наряд-допуск на выполнение работ.
"Если документы вызывают сомнения, то можно позвонить по телефону управляющей компании, ТСЖ или Горгаза, который указан в квитанциях на оплату услуг ЖКХ. Также можно позвонить в диспетчерскую, чтобы узнать, работают ли такие сотрудники в организации и направляли ли их по вашему адресу", - уточнил он.
Депутат также рассказал, что настоящие газовщики не вправе навязывать покупку нового оборудования - плит, счетчиков, сигнализаторов прямо на месте, если оборудование жильцов исправно. По его словам, они могут лишь рекомендовать замену, если истек срок службы.
"Главный совет: не бойтесь проверок, бойтесь их отсутствия. 80% бытовых взрывов происходит из-за того, что люди годами не пускали газовщиков, а утечка возникала в старых соединениях", - заключил он.