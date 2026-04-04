В Госдуме раскрыли, что изменится в выплатах больничных с 1 июля

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В России с 1 июля может измениться порядок назначения больничных и декретных выплат, Соцфонд сможет рассчитывать выплаты, не обращаясь к работодателю, если накоплена нужная информация, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
Депутат отметил, что соответствующий проект постановления вынес на общественные обсуждения Минтруд, им перестраивается логика получения Социальным фондом России сведений для назначения пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребёнком.
"Сейчас при назначении пособий СФР опирается на данные и документы от работодателя, собственные сведения страховщика и информацию от государственных и муниципальных органов. Проект меняет приоритет и ставит на первое место именно индивидуальный лицевой счёт работника. С 1 июля 2026 года в этот счёт включат данные о периодах, засчитываемых в стаж для расчёта больничных и декретных, а также сведения о периодах выплаты самих пособий. Фонд получает насыщенную базу и может рассчитать выплату, не обращаясь к работодателю вообще, если вся нужная информация уже накоплена", - сказал РИА Новости Говырин.
По его словам, работодателя при этом не исключают из процесса, но его роль сужается до "дозагрузки" недостающего, по запросу СФР страхователь размещает в информационной системе фонда сведения о страховом стаже на день наступления нетрудоспособности или начала отпуска по беременности и родам, однако только в той части, которая ранее не передавалась и не учтена на лицевом счёте.
"Аналогичное правило вводится для данных о количестве календарных дней освобождения от работы с полным или частичным сохранением заработной платы без начисления взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Эти сведения необходимы для расчёта декретных и пособия по уходу за ребёнком", - отметил депутат.
Он сообщил, что на практике Соцфонд проверяет индивидуальный лицевой счёт и свои внутренние данные, если информации достаточно для назначения выплаты, работодателю запрос не направляется, а если чего-то не хватает - фонд формирует адресный запрос, а работодатель в течение трёх рабочих дней размещает только недостающие сведения, а не полный пакет документов заново.
"Само по себе это не новая модель, а донастройка проактивного назначения пособий, которое работает через систему электронного документооборота уже несколько лет. Но после расширения лицевого счёта по закону № 29-ФЗ подзаконные правила нуждались в синхронизации. Проект убирает дублирование и сокращает объём повторных запросов к страхователям. Пока документ находится на стадии общественного обсуждения, и окончательная редакция ещё может измениться до принятия", - уточнил парламентарий.