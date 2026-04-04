В Госдуме предложили предоставить жилищную субсидию врачам высшей категории

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложили предоставить врачам высшей категории государственную единовременную субсидию на улучшение жилищных условий.

"В целях дальнейшего развития мер поддержки врачей и устранения дефицита медицинских работников предлагается установить государственную единовременную субсидию на улучшение жилищных условий. Указанная субсидия предоставляется медицинским работникам при присвоении им высшей квалификационной категории "врач", - сказано в документе.

В письме подчеркивается, что получение высшей квалификационной категории является объективным подтверждением высокого уровня профессионализма врача, его клинического опыта и приверженности непрерывному совершенствованию. Добавляется, что данное достижение заслуживает особого признания и целенаправленного стимулирования, поскольку такие специалисты являются ключевым кадровым активом и напрямую влияют на повышение качества и доступности медицинской помощи.