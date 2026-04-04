В Госдуме предложили предоставить жилищную субсидию врачам высшей категории
01:15 04.04.2026
В Госдуме предложили предоставить жилищную субсидию врачам высшей категории
Здание Госдумы России. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложили предоставить врачам высшей категории государственную единовременную субсидию на улучшение жилищных условий.
Обращение с соответствующим предложением к главе Минздрава России Михаилу Мурашко имеется в распоряжении РИА Новости.
"В целях дальнейшего развития мер поддержки врачей и устранения дефицита медицинских работников предлагается установить государственную единовременную субсидию на улучшение жилищных условий. Указанная субсидия предоставляется медицинским работникам при присвоении им высшей квалификационной категории "врач", - сказано в документе.
В письме подчеркивается, что получение высшей квалификационной категории является объективным подтверждением высокого уровня профессионализма врача, его клинического опыта и приверженности непрерывному совершенствованию. Добавляется, что данное достижение заслуживает особого признания и целенаправленного стимулирования, поскольку такие специалисты являются ключевым кадровым активом и напрямую влияют на повышение качества и доступности медицинской помощи.
Как рассказал РИА Новости Миронов, по информации Минздрава на конец февраля 2025 года, в системе здравоохранения не хватало около 23 тысяч врачей, и выплата субсидии может стать важным инструментом для повышения престижа профессии врача и сокращения дефицита кадров.
Он отметил, что в последнее время правительство РФ приняло ряд мер для повышения зарплаты врачей, в том числе утверждена специальная программа и постановление кабмина, которые предусматривают комплексный подход к поддержке медиков. Однако, по мнению лидера партии, нужны и другие механизмы.
Лантратова в беседе с агентством выразила уверенность, что эта инициатива поддержит врачей и поможет удержать сильные кадры в системе здравоохранения, что в конечном итоге принесет пользу всем гражданам России.
