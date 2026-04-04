Правая партия АдГ вновь вышла на первое место в опросах в Германии

БЕРЛИН, 4 апр - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) вновь заняла первое место в рейтингах политических сил ФРГ, свидетельствуют результаты воскресного опроса института INSA для издания Bild.
Согласно исследованию, АдГ набирает 26% и опережает блок ХДС/ХСС, который теряет один процентный пункт и опускается до 25%. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) также теряет один пункт в сравнении с предыдущим опросом, проведенным неделей ранее, и получает 13%. По информации Bild, это самый низкий показатель для нее более чем за два года.
Таким образом, правящая коалиция (СДПГ и ХДС/ХСС) в сумме набирает только 38% - это на семь процентных пунктов меньше, чем на выборах в бундестаг 2025 года.
"Зеленые" сохраняют показатель на уровне 12%, "Левые" - 11%. Союз Сары Вагенкнехт (BSW) набирает 4% (плюс один процентный пункт), Свободная демократическая партия (СвДП) - 3%, прочие партии - 6% (также плюс один процентный пункт).
Опрос проводился в период с 30 марта текущего года по 2 апреля среди 1199 человек. Максимальная погрешность составляет плюс-минус 2,9 процентных пункта.