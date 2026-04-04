Гарбузов: более 500 экскурсий на заводы организованы для школьников Москвы

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Более 11 тысяч учеников "Инженерных классов московских школ" получили в I квартале 2026 года возможность познакомиться с работой промпредприятий города в рамках проекта "Открой#Моспром", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице реализуется ряд инициатив, направленных на развитие кадрового потенциала для промышленности. Так, проект “Открой#Моспром” позволяет старшеклассникам познакомиться с особенностями инженерных специальностей не по учебникам, а на практике. Только за первые три месяца 2026 года было организовано более 500 экскурсий на промышленные площадки города. Более 11 тысяч учеников “Инженерных классов московских школ” смогли погрузиться в производственные процессы современных заводов, а также задать вопросы о карьерных перспективах сотрудникам компаний", — привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова

В профориентационных мероприятиях участвовали свыше 90 столичных предприятий авиакосмической, кабельной, легкой, пищевой, химической и других отраслей.

В числе предприятий-участников проекта - Карачаровский механический завод, производящий лифтовое оборудование, промышленная площадка "Аддитивный инжиниринг" , специализирующаяся на 3D-печати, а также производитель лазеров и лазерного оборудования "ЛАССАРД".