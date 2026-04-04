Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: более 500 экскурсий на заводы организованы для школьников Москвы - РИА Новости, 04.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:30 04.04.2026 (обновлено: 12:33 04.04.2026)
https://ria.ru/20260404/garbuzov-2085176299.html
Гарбузов: более 500 экскурсий на заводы организованы для школьников Москвы
Гарбузов: более 500 экскурсий на заводы организованы для школьников Москвы - РИА Новости, 04.04.2026
Гарбузов: более 500 экскурсий на заводы организованы для школьников Москвы
Более 11 тысяч учеников "Инженерных классов московских школ" получили в I квартале 2026 года возможность познакомиться с работой промпредприятий города в рамках РИА Новости, 04.04.2026
2026-04-04T12:30:00+03:00
2026-04-04T12:33:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028953194_0:20:3001:1708_1920x0_80_0_0_88359fafea15d795908fd98d5f680938.jpg
https://ria.ru/20260402/garbuzov-2084721996.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028953194_80:0:2747:2000_1920x0_80_0_0_21f34a6fa5c13a3fdf88e33fda5a0a49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анатолий гарбузов, сергей собянин
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Сергей Собянин

Гарбузов: более 500 экскурсий на заводы организованы для школьников Москвы

© Фото : пресс-служба ДИППШкольная экскурсия по московским производствам
Школьная экскурсия по московским производствам - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Школьная экскурсия по московским производствам. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Более 11 тысяч учеников "Инженерных классов московских школ" получили в I квартале 2026 года возможность познакомиться с работой промпредприятий города в рамках проекта "Открой#Моспром", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице реализуется ряд инициатив, направленных на развитие кадрового потенциала для промышленности. Так, проект “Открой#Моспром” позволяет старшеклассникам познакомиться с особенностями инженерных специальностей не по учебникам, а на практике. Только за первые три месяца 2026 года было организовано более 500 экскурсий на промышленные площадки города. Более 11 тысяч учеников “Инженерных классов московских школ” смогли погрузиться в производственные процессы современных заводов, а также задать вопросы о карьерных перспективах сотрудникам компаний", — привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.
Всего было проведено более 500 экскурсий. В профориентационных мероприятиях участвовали свыше 90 столичных предприятий авиакосмической, кабельной, легкой, пищевой, химической и других отраслей.
В числе предприятий-участников проекта - Карачаровский механический завод, производящий лифтовое оборудование, промышленная площадка "Аддитивный инжиниринг" , специализирующаяся на 3D-печати, а также производитель лазеров и лазерного оборудования "ЛАССАРД".
Проект "Открой#Моспром" шесть лет знакомит жителей и гостей столицы с промышленностью города. Всего он объединяет более 150 заводов и около 10 различных онлайн- и офлайн-форматов: экскурсии на производства, лекции, квизы и другие специальные мероприятия.
Столичные промышленники обсудили преимущества ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Гарбузов: столичные промышленники обсудили преимущества ОЭЗ Москвы
2 апреля, 11:09
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала