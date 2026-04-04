Гарбузов: более 500 экскурсий на заводы организованы для школьников Москвы
Более 11 тысяч учеников "Инженерных классов московских школ" получили в I квартале 2026 года возможность познакомиться с работой промпредприятий города в рамках
2026-04-04T12:30:00+03:00
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Более 11 тысяч учеников "Инженерных классов московских школ" получили в I квартале 2026 года возможность познакомиться с работой промпредприятий города в рамках проекта "Открой#Моспром", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина
в столице реализуется ряд инициатив, направленных на развитие кадрового потенциала для промышленности. Так, проект “Открой#Моспром” позволяет старшеклассникам познакомиться с особенностями инженерных специальностей не по учебникам, а на практике. Только за первые три месяца 2026 года было организовано более 500 экскурсий на промышленные площадки города. Более 11 тысяч учеников “Инженерных классов московских школ” смогли погрузиться в производственные процессы современных заводов, а также задать вопросы о карьерных перспективах сотрудникам компаний", — привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова
Всего было проведено более 500 экскурсий. В профориентационных мероприятиях участвовали свыше 90 столичных предприятий авиакосмической, кабельной, легкой, пищевой, химической и других отраслей.
В числе предприятий-участников проекта - Карачаровский механический завод, производящий лифтовое оборудование, промышленная площадка "Аддитивный инжиниринг" , специализирующаяся на 3D-печати, а также производитель лазеров и лазерного оборудования "ЛАССАРД".
Проект "Открой#Моспром" шесть лет знакомит жителей и гостей столицы с промышленностью города. Всего он объединяет более 150 заводов и около 10 различных онлайн- и офлайн-форматов: экскурсии на производства, лекции, квизы и другие специальные мероприятия.