20:05 04.04.2026
Фицо призвал ЕС к диалогу с Россией
БРАТИСЛАВА, 4 апр - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо в субботу призвал Европейский союз к диалогу с Россией и отказу от ограничений на импорт российского энергосырья.
Глава правительства Словакии 21 марта подчеркнул, что Евросоюз, отказываясь от нефти из РФ по идеологическим причинам, рискует остаться с пустыми заправками. По его мнению, восстановление работы нефтепровода "Дружба" было бы полезно для Европы, "это бы значительно стабилизировало цену и повысило энергетическую безопасность региона".
"Европейский союз и главным образом Европейская комиссия должны были бы немедленно восстановить диалог с Россией и обеспечить такую политическую и юридическую среду, чтобы отдельные государства-члены и Евросоюз в целом восполнили недостающие резервы нефти и газа и позволили поставки этого стратегического сырья из всех возможных источников и направлений, включая Россию", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook*.
Премьер Словакии заявил, что должны быть отменены все абсурдные санкции, запрещающие импорт газа и нефти из РФ, начата самостоятельная инициатива ЕС по ускоренному завершению конфликта на Украине, и приняты решительные шаги для восстановления работы "Дружбы".
Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Словацкие власти считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
Рост цен на топливо наблюдается в большинстве государств мира из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремисткой и запрещена в России
