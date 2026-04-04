БРАТИСЛАВА, 4 апр - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо в субботу призвал Европейский союз к диалогу с Россией и отказу от ограничений на импорт российского энергосырья.
Глава правительства Словакии 21 марта подчеркнул, что Евросоюз, отказываясь от нефти из РФ по идеологическим причинам, рискует остаться с пустыми заправками. По его мнению, восстановление работы нефтепровода "Дружба" было бы полезно для Европы, "это бы значительно стабилизировало цену и повысило энергетическую безопасность региона".
"Мы требуем". Орбан сделал резонансное заявление о России
4 апреля, 15:04
"Европейский союз и главным образом Европейская комиссия должны были бы немедленно восстановить диалог с Россией и обеспечить такую политическую и юридическую среду, чтобы отдельные государства-члены и Евросоюз в целом восполнили недостающие резервы нефти и газа и позволили поставки этого стратегического сырья из всех возможных источников и направлений, включая Россию", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook*.
Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Словацкие власти считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
Рост цен на топливо наблюдается в большинстве государств мира из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремисткой и запрещена в России