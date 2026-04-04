В ЕС призвали ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Министры финансов Германии, Италии, Испании, Португалии и Австрии выступили за введение налога на сверхприбыль энергетических компаний на фоне роста цен на топливо, спровоцированного эскалацией на Ближнем Востоке, передает агентство Reuters со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо министров, направленное в Еврокомиссию.
"Пять министров финансов ЕС призывают к введению налога на сверхприбыль энергетических компаний в качестве ответа на растущие цены на топливо на фоне войны в Иране", - говорится в публикации агентства.
Согласно тексту письма, главы минфинов Германии, Италии, Испании, Португалии и Австрии считают, что эта мера стала бы "ясным посланием" о том, что зарабатывающие на последствиях конфликта должны внести свой вклад в облегчение "бремени".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Европа сделала свой главный выбор — и заплатит за все
27 марта, 08:00