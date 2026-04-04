Рейтинг@Mail.ru
В ЕС призвали ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний - РИА Новости, 04.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 04.04.2026
https://ria.ru/20260404/energetika-2085173613.html
В ЕС призвали ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний
В ЕС призвали ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний - РИА Новости, 04.04.2026
В ЕС призвали ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний
Министры финансов Германии, Италии, Испании, Португалии и Австрии выступили за введение налога на сверхприбыль энергетических компаний на фоне роста цен на... РИА Новости, 04.04.2026
2026-04-04T11:44:00+03:00
2026-04-04T11:44:00+03:00
в мире
германия
италия
испания
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876471_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_7e80af99c5dba784482503fa70cc2cc0.jpg
https://ria.ru/20260403/evrosojuz-2084912478.html
https://ria.ru/20260327/usa-2083153750.html
германия
италия
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876471_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_024db6ca717d8afc413c9851f6ecda8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, италия, испания, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Германия, Италия, Испания, Еврокомиссия, Евросоюз
В ЕС призвали ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний

Reuters: Минфины 5 стран ЕС призвали ввести налог на сверхприбыль энергокомпаний

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Министры финансов Германии, Италии, Испании, Португалии и Австрии выступили за введение налога на сверхприбыль энергетических компаний на фоне роста цен на топливо, спровоцированного эскалацией на Ближнем Востоке, передает агентство Reuters со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо министров, направленное в Еврокомиссию.
"Пять министров финансов ЕС призывают к введению налога на сверхприбыль энергетических компаний в качестве ответа на растущие цены на топливо на фоне войны в Иране", - говорится в публикации агентства.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
В Евросоюзе призвали готовиться к долгосрочному энергетическому шоку
3 апреля, 09:09
Согласно тексту письма, главы минфинов Германии, Италии, Испании, Португалии и Австрии считают, что эта мера стала бы "ясным посланием" о том, что зарабатывающие на последствиях конфликта должны внести свой вклад в облегчение "бремени".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Европа сделала свой главный выбор — и заплатит за все
27 марта, 08:00
 
В миреГерманияИталияИспанияЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала