Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 04.04.2026
https://ria.ru/20260404/ekspert-2085164159.html
Ситуация вокруг Ирана показала уязвимость ЕС в энергетике, считает эксперт
в мире
европа
алексей миллер
газпром
иран
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_0:147:2598:1608_1920x0_80_0_0_816906590cc7146dbf6b381a4569c811.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_131:0:2468:1753_1920x0_80_0_0_339a269876aa1ac3aff97c1ced95b137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Обострение конфликта на Ближнем Востоке показало отсутствие избытка энергоресурсов на мировом рынке и продемонстрировало уязвимость Европы в обеспечении газом, следует из комментария РИА Новости профессора Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина Валерия Бесселя.
"Европе неоткуда восполнять запасы газа. В самой Европе газа нет", - сказал он, отвечая на вопрос, сможет ли Европа восполнить запасы газа к зиме с учетом сохраняющихся рисков для поставок из-за ситуации на Ближнем Востоке.
По словам Бесселя, в текущих условиях Европа продолжает зависеть от внешних поставок газа. Основные поставки газа в Европе сейчас обеспечивают Норвегия, США и Катар.
Ближневосточная страна при этом является третьим по объемам поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз. Согласно данным Евростата, которые изучило РИА Новости, Катар в прошлом году поставил в регион СПГ на 3,9 миллиарда евро (8,4% от всего объема закупок европейцами). Россия же за последние годы с первого места по объемам поставок газа в Европу сместилась на четвертое, отметил эксперт.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Государственная компания Qatar Еnergy приостановила производство СПГ на своих заводах в Катаре. Также в результате ударов была частично повреждена газовая инфраструктура в регионе.
"Оказалось, что нет ни избытка нефти, ни профицита газа. Четыре недели конфликта - и мир просел", - отметил эксперт.
Средние биржевые цены на газ в Европе в марте выросли на 59% после начала ударов США по Ирану по сравнению с февралем, превысили 600 долларов за тысячу кубометров впервые с января 2023 года, следует из расчетов РИА Новости.
Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе 1 апреля опустился ниже 28%, что стало минимумом для этого дня с 2022 года. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер допускал, что к началу следующего сезона отбора запасы газа в европейских ПХГ могут не достичь даже 70%.
Бессель отметил, что возможности Европы по накоплению запасов также ограничены. Объем ПХГ в регионе составляет около 105-106 миллиардов кубометров при годовом потреблении более 350 миллиардов.
"Газ - это не только энергетическое сырье. Это база для получения, прежде всего, азотных удобрений. Это сырье для газохимии и множества других производств. И, конечно, это энергия. Именно с дефицитом ресурсов и связана стагнация европейской экономики: у них просто нет своих энергетических ресурсов", - подчеркнул он.
В миреЕвропаАлексей МиллерГазпромИранЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала