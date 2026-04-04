Ситуация вокруг Ирана показала уязвимость ЕС в энергетике, считает эксперт

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Обострение конфликта на Ближнем Востоке показало отсутствие избытка энергоресурсов на мировом рынке и продемонстрировало уязвимость Европы в обеспечении газом, следует из комментария РИА Новости профессора Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина Валерия Бесселя.

"Европе неоткуда восполнять запасы газа. В самой Европе газа нет", - сказал он, отвечая на вопрос, сможет ли Европа восполнить запасы газа к зиме с учетом сохраняющихся рисков для поставок из-за ситуации на Ближнем Востоке.

По словам Бесселя, в текущих условиях Европа продолжает зависеть от внешних поставок газа. Основные поставки газа в Европе сейчас обеспечивают Норвегия, США и Катар.

Ближневосточная страна при этом является третьим по объемам поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз. Согласно данным Евростата, которые изучило РИА Новости, Катар в прошлом году поставил в регион СПГ на 3,9 миллиарда евро (8,4% от всего объема закупок европейцами). Россия же за последние годы с первого места по объемам поставок газа в Европу сместилась на четвертое, отметил эксперт.

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Государственная компания Qatar Еnergy приостановила производство СПГ на своих заводах в Катаре. Также в результате ударов была частично повреждена газовая инфраструктура в регионе.

"Оказалось, что нет ни избытка нефти, ни профицита газа. Четыре недели конфликта - и мир просел", - отметил эксперт.

Средние биржевые цены на газ в Европе в марте выросли на 59% после начала ударов США по Ирану по сравнению с февралем, превысили 600 долларов за тысячу кубометров впервые с января 2023 года, следует из расчетов РИА Новости.

Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе 1 апреля опустился ниже 28%, что стало минимумом для этого дня с 2022 года. Ранее глава " Газпрома Алексей Миллер допускал, что к началу следующего сезона отбора запасы газа в европейских ПХГ могут не достичь даже 70%.

Бессель отметил, что возможности Европы по накоплению запасов также ограничены. Объем ПХГ в регионе составляет около 105-106 миллиардов кубометров при годовом потреблении более 350 миллиардов.