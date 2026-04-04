Ефимов: строительство станции метро "Южный порт" начнется в 2026 году - РИА Новости, 04.04.2026
11:10 04.04.2026
Ефимов: строительство станции метро "Южный порт" начнется в 2026 году
Строители начнут возводить станцию метро "Южный порт" в Москве в 2026 году, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов в интервью... РИА Новости, 04.04.2026
2026-04-04T11:10:00+03:00
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: строительство станции метро "Южный порт" в Москве начнется в 2026 году

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Строители начнут возводить станцию метро "Южный порт" в Москве в 2026 году, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов в интервью телеканалу "Москва 24".
"Думаю, что уже в этом году мы приступим к работам по созданию котлована и подготовке к переключению действующей линии, чтобы можно было выполнять технологические работы по строительству самой станции", - сообщил Ефимов.
Строительные работы, по его словам, планируется закончить в 2030 году.
Замглавы города отметил, что появление новой станции поспособствует образованию новой точки роста для экономики столицы.
Кроме того, у уже существующей станции метро "Кожуховская" появится второй выход. При этом для первого выхода построят побольше подземных переходов, которые будут вести к будущим административным зданиям, добавил Ефимов.
 
