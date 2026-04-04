Ефимов: строительство станции метро "Южный порт" начнется в 2026 году

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Строители начнут возводить станцию метро "Южный порт" в Москве в 2026 году, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов в интервью телеканалу "Москва 24".

Строительные работы, по его словам, планируется закончить в 2030 году.

Кроме того, у уже существующей станции метро "Кожуховская" появится второй выход. При этом для первого выхода построят побольше подземных переходов, которые будут вести к будущим административным зданиям, добавил Ефимов.