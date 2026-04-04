https://ria.ru/20260404/efimov-2085171312.html
Ефимов: строительство станции метро "Южный порт" начнется в 2026 году
Строители начнут возводить станцию метро "Южный порт" в Москве в 2026 году, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов в интервью...
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081249616_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b7f178eee2bbf67b773e645dae6df46f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081249616_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_09fe4619409bec0e0f591669fbd1aeb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ефимов: строительство станции метро "Южный порт" в Москве начнется в 2026 году
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Строители начнут возводить станцию метро "Южный порт" в Москве в 2026 году, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов в интервью телеканалу "Москва 24".
"Думаю, что уже в этом году мы приступим к работам по созданию котлована и подготовке к переключению действующей линии, чтобы можно было выполнять технологические работы по строительству самой станции", - сообщил Ефимов
.
Строительные работы, по его словам, планируется закончить в 2030 году.
Замглавы города отметил, что появление новой станции поспособствует образованию новой точки роста для экономики столицы.
Кроме того, у уже существующей станции метро "Кожуховская" появится второй выход. При этом для первого выхода построят побольше подземных переходов, которые будут вести к будущим административным зданиям, добавил Ефимов.