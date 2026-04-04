Минздрав рассказал о пострадавших в ДТП с автобусом в Саратовской области

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В больницах Саратова остаются шесть пострадавших в ДТП с автобусом, ребенок находится в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.