Под Харьковом уничтожили более ста тяжелых дронов ВСУ, сообщили военные
Под Харьковом уничтожили более ста тяжелых дронов ВСУ, сообщили военные - РИА Новости, 04.04.2026
Под Харьковом уничтожили более ста тяжелых дронов ВСУ, сообщили военные
Военнослужащие группировки "Север" за неделю уничтожили более 100 тяжелых гексакоптеров "Баба-Яга" ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир... РИА Новости, 04.04.2026
2026-04-04T07:36:00+03:00
2026-04-04T07:36:00+03:00
2026-04-04T07:38:00+03:00
безопасность, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, В мире
Под Харьковом уничтожили более ста тяжелых дронов ВСУ, сообщили военные
РИА Новости: бойцы "Севера" уничтожили более 100 украинских дронов "Баба-Яга"
БЕЛГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Север" за неделю уничтожили более 100 тяжелых гексакоптеров "Баба-Яга" ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир мобильной огневой группы с позывным "Мастер".
По его словам, украинские тяжелые дроны используются для нанесения ударов как по российским подразделениям, так и по мирным жителям, поэтому за ними фактически ведётся "настоящая охота". При этом он отметил, что такие аппараты крупные и шумные, что облегчает их обнаружение.
"Бойцы 6 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 100 гексакоптеров "Баба-Яга" ВСУ на харьковском направлении за неделю. Дроны были сбиты средствами РЭБ, расчетами зенитных FPV-дронов и мобильными огневыми группами", - сообщил командир.
Он добавил, что ежедневно эти подразделения осуществляют контроль воздушного пространства для пресечения атак. Созданная система противодействия различным типам дронов, по его мнению, лишает противника возможности наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры, автомобилям и домам жителей приграничных районов.
Для подавления и уничтожения вражеских БПЛА, уточнил "Мастер", применяются современные станции радиоэлектронной борьбы, а также стрелковое оружие.