МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Все началось с визита французского инженера, продолжилось разработкой гениального архитектора Виталия Лагутенко и завершилось невероятной технологией: целый дом строили за 12 дней. Но почему высота всех строений была строго пять и девять этажей?

От французских идей к советской практике

История панельного строительства в СССР началась не с нуля. В конце 1920-х годов советские инженеры осознали, что стране нужна система массового производства жилья - иначе не решить жилищный кризис. Первые эксперименты заняли более двадцати лет. В 1927-м появились первые проекты, в 1940-м на Ленинградском проспекте построен первый дом из железобетонных блоков. Но эти здания были дорогими и сложными.

Переломный момент наступил в конце 1940-х годов, когда советское руководство пригласило французского инженера Раймона Камю, создателя панельного строительства во Франции. Его методы произвели революцию: вместо металлического каркаса использовались несущие бетонные панели, что значительно снижало затраты. Советские специалисты доработали французскую технологию.

Именно тогда на сцену вышел архитектор Виталий Лагутенко - дедушка будущего лидера группы "Мумий Тролль". В 1949 году он спроектировал первый блочный дом на Хорошевском шоссе - здание с декоративными деталями, еще сохранившее эстетику неоклассицизма. Но эта эпоха была уходящей.

Почему именно пять этажей

В 1950 году Лагутенко разработал серию К-7 - то, что вскоре назовут просто "хрущевкой". Это были четырехсекционные дома высотой ровно в пять этажей. Выбор казался произвольным, но на самом деле был результатом тщательных расчетов.

Во-первых, в СССР действовал санитарный норматив: человек мог без труда подниматься по лестнице на пятый этаж пешком. Иными словами, лифт был не нужен, а его отсутствие существенно снижало стоимость строительства. Во-вторых, серия К-7 была предельно экономичной: дом собирался всего из 20 деталей, использовались несущие стены, а централизованное водоснабжение, отопление и канализация отбрасывали необходимость в подвале и чердаке.

Результат был ошеломляющим. Рабочие разных специальностей трудились параллельно: маляры, сантехники, штукатуры, электрики. На возведение одного здания уходило всего двенадцать дней. Это была революция в скорости строительства. Для реализации масштабной программы правительство развернуло грандиозную индустрию: возвели 400 заводов и 200 экспериментальных площадок по производству панелей. Производственный цикл серии К-7 стал самым крупным в истории советской промышленности.

Утилитаризм вместо красоты

В 1955 году власти издали постановление "Об устранении излишеств в проектировании и строительстве". Это был конец эпохи советского неоклассицизма. Архитектурные детали без функций объявили расточительством. Потолки снизили до 2,5 метров, кухни урезали до 5-6 "квадратов", санузлы превратились в крошечные комнатки, которые жильцы ласково называли "гаванны". Узкие лестничные клетки, тонкие стены, через которые слышно каждый звук - все это стало нормой.

Проекты становились все более утилитарными, но именно в этой аскетичности заключалась их гениальность. Цель была предельно ясна: обеспечить каждую советскую семью отдельным жильем, расселив деревянные бараки и коммуналки. Для этого требовалась максимальная экономия. Хрущевки выглядели невзрачно, но именно они решили жилищный кризис. Дома задумывались как временные - "до наступления коммунизма", то есть на 25–30 лет. Никто не предполагал, что они простоят более полвека и останутся символом целой эпохи.

Черемушки и эксперименты

В 1957 году началась новая фаза. В столице стали создавать экспериментальные кварталы для тестирования новых планировок. Первым таким прототипом стал 9-й микрорайон Новых Черемушек.

На базе четырех- и восьмиэтажных зданий разработали массовые серии: пятиэтажки и одноподъездные девятиэтажки. Процесс строительства в Черемушках напоминал огромный конструктор - использовались даже модульные блоки. Это советское ноу-хау позволило за шесть лет построить в столице 35 миллионов квадратных метров жилья. Рекорд, который казался невозможным.

От пятиэтажек к башням

К началу 1970-х возникла острая необходимость в домах большей высотности. Но здесь вмешалась пожарная безопасность. По нормативам, дома выше 28 метров обязательно требовали пассажирского и грузового лифтов, а также пожарных лестниц. Это значительно увеличивало стоимость строительства.

Была и вторая проблема: пожарные машины СССР в то время были оснащены лестницами длиной 28 метров. Поэтому решили: дешевле и безопаснее строить именно девятиэтажки. Высотные дома появились только после того, как машины переоборудовали лестницами длиной 40 метров.