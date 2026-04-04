21:12 04.04.2026
В ЕС и Британии резко сократят число летних авиаперелетов, считает Дмитриев
В ЕС и Британии резко сократят число летних авиаперелетов, считает Дмитриев
Число летних перелётов в странах Евросоюза и Великобритании будет резко сокращено из-за введённых ограничений авиатоплива, считает глава РФПИ, спецпредставитель
В ЕС и Британии резко сократят число летних авиаперелетов, считает Дмитриев

Дмитриев: в ЕС и Британии сократят летние авиаперелеты из-за ограничений топлива

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Число летних перелётов в странах Евросоюза и Великобритании будет резко сокращено из-за введённых ограничений авиатоплива, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Как и предсказывалось, в Италии началось ограничение авиационного топлива. Летние поездки будут резко сокращены в ЕС и Великобритании", - написал Дмитриев в соцсети Х.
В субботу газета Corriere della Sera сообщила о введении первых ограничений на заправку авиационным топливом в четырёх аэропортах Италии: миланском "Линате", а также авиаузлах Венеции, Тревизо и Болоньи.
В среду глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири допустил, что вследствие эскалации на Ближнем Востоке уже в мае в Европе может начаться дефицит авиатоплива. По его словам, авиакомпания застраховала от рисков 80% поставок топлива, однако за остальные 20% уже приходится платить вдвое дороже - по 150 долларов за баррель. Но несмотря на все риски, Ryanair не собирается отменять рейсы, добавил О'Лири. Он отметил, что существует некоторый риск - от 10% до 25% - того, что поставки для Ryanair могут оказаться под угрозой в мае и июне.
