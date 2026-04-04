Дмитриев назвал ошибку NYT в расшифровке НАТО позорной
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посоветовал американской...
Дмитриев назвал ошибку NYT в расшифровке аббревиатуры НАТО позорной
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посоветовал американской газете New York Times нанимать более образованных людей и назвал ошибку издания в расшифровке аббревиатуры НАТО позорной.
Ранее американская газета New York Times ошибочно назвала НАТО
Организацией Североамериканского договора в статье об угрозах президента США Дональда Трампа
вывести Штаты из состава НАТО. В пятничном номере газеты была опубликована статья с заголовком: "Организация Североамериканского договора без Америки
?" Издание затем пообещало выпустить исправление и напечатать правильную расшифровку аббревиатуры.
"Позорно. Нужно нанимать более образованных, менее предвзятых людей и, возможно, использовать ИИ, чтобы проверять их", - прокомментировал Дмитриев
в соцсети Х
публикацию New York Times.
В субботу президент США Дональд Трамп после ошибки газеты New York Times в расшифровке аббревиатуры НАТО объяснил, как правильно называть "ненадёжного и ослабленного партнёра", добавив, что у издания низкий авторитет, а атаки на него газета ведет с помощью ложных новостей, которые приводят к обвалу ее тиража.