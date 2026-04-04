Дмитриев назвал ошибку NYT в расшифровке НАТО позорной

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посоветовал американской газете New York Times нанимать более образованных людей и назвал ошибку издания в расшифровке аббревиатуры НАТО позорной.

В субботу президент США Дональд Трамп после ошибки газеты New York Times в расшифровке аббревиатуры НАТО объяснил, как правильно называть "ненадёжного и ослабленного партнёра", добавив, что у издания низкий авторитет, а атаки на него газета ведет с помощью ложных новостей, которые приводят к обвалу ее тиража.