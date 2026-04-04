Британия сильно пострадает из-за действий Стармера, заявил Дмитриев

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Великобритания станет второй наиболее пострадавшей от энергетического кризиса страной Европы из-за экономических ошибок британского премьера Кира Стармера, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.