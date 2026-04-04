МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Великобритания станет второй наиболее пострадавшей от энергетического кризиса страной Европы из-за экономических ошибок британского премьера Кира Стармера, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Дмитриев прокомментировал публикацию пользователя, к которой тот прикрепил инфографику агентства Блумберг, демонстрирующую, что Франция и Великобритания понесли наибольший ущерб от роста цен на топливо в Европе.
Кроме того, Дмитриев отметил, что советовал Стармеру предпринимать шаги, противоположные тому, что "диктуют ему инстинкты".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Рост цен на топливо наблюдается в большинстве государств мира из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Премьер Венгрии Виктор Орбан 20 марта заявил, что Европа не выживет без российской нефти, когда на пороге - глобальный дефицит топлива, в течение пары недель это станет очевидно всем.