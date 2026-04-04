Назван претендент на звание старейшего наземного животного в мире
Черепаха Эсмеральда с Сейшельских островов может претендовать на звание старейшего наземного животного в мире, выяснило РИА Новости на фоне распространившихся... РИА Новости, 04.04.2026
2026-04-04T11:30:00+03:00
Черепаха Эсмеральда может претендовать на звание старейшего животного в мире
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Черепаха Эсмеральда с Сейшельских островов может претендовать на звание старейшего наземного животного в мире, выяснило РИА Новости на фоне распространившихся слухов о смерти нынешнего рекордсмена - черепахи Джонатана.
Слухи о смерти 193-летней черепахи распространились 1 апреля через фейковый аккаунт ветеринара Джонатана в соцсети Х. Крупные мировые СМИ, в том числе BBC
и USA Today
, успели опубликовать некрологи. Однако губернатор острова Святой Елены Найджел Филлипс опроверг сообщения о смерти животного. Инцидент удостоился отдельного раздела на посвященной Джонатану странице в Википедии.
Согласно изученным РИА Новости открытым данным, возраст черепахи Эсмеральды может составлять от 170 до 200 лет. Таким образом, она может и вовсе быть старше Джонатана.
Однако документальных свидетельств, которые могли бы подтвердить возраст Эсмеральды, не существует. В то же время возраст Джонатана подтвержден фотографией 1882 года, на которой он уже был взрослой особью: именно поэтому старейшим наземным животным на Земле
официально считается он.
При этом Эсмеральда является обладателем другого титула. В 1980-х годах черепаха была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая тяжелая живущая на воле - ее вес составлял около 298 килограммов. В 2002 году, при последнем взвешивании, она потяжелела до 363 килограммов. Обитает она на острове Бёрд на Сейшелах и, несмотря на женское имя, является самцом.