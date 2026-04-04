10:04 04.04.2026 (обновлено: 11:30 04.04.2026)
Назван претендент на звание старейшего наземного животного в мире
Черепаха Эсмеральда с Сейшельских островов может претендовать на звание старейшего наземного животного в мире, выяснило РИА Новости на фоне распространившихся... РИА Новости, 04.04.2026
Пляж на Сейшельских островах. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Черепаха Эсмеральда с Сейшельских островов может претендовать на звание старейшего наземного животного в мире, выяснило РИА Новости на фоне распространившихся слухов о смерти нынешнего рекордсмена - черепахи Джонатана.
Слухи о смерти 193-летней черепахи распространились 1 апреля через фейковый аккаунт ветеринара Джонатана в соцсети Х. Крупные мировые СМИ, в том числе BBC и USA Today, успели опубликовать некрологи. Однако губернатор острова Святой Елены Найджел Филлипс опроверг сообщения о смерти животного. Инцидент удостоился отдельного раздела на посвященной Джонатану странице в Википедии.
Согласно изученным РИА Новости открытым данным, возраст черепахи Эсмеральды может составлять от 170 до 200 лет. Таким образом, она может и вовсе быть старше Джонатана.
Однако документальных свидетельств, которые могли бы подтвердить возраст Эсмеральды, не существует. В то же время возраст Джонатана подтвержден фотографией 1882 года, на которой он уже был взрослой особью: именно поэтому старейшим наземным животным на Земле официально считается он.
