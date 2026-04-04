Назван претендент на звание старейшего наземного животного в мире

Согласно изученным РИА Новости открытым данным, возраст черепахи Эсмеральды может составлять от 170 до 200 лет. Таким образом, она может и вовсе быть старше Джонатана.

При этом Эсмеральда является обладателем другого титула. В 1980-х годах черепаха была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая тяжелая живущая на воле - ее вес составлял около 298 килограммов. В 2002 году, при последнем взвешивании, она потяжелела до 363 килограммов. Обитает она на острове Бёрд на Сейшелах и, несмотря на женское имя, является самцом.