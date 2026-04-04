Аракчи рассказал о последствиях атак на АЭС "Бушер"

ТЕГЕРАН, 4 апр - РИА Новости. Радиоактивные последствия атак на АЭС "Бушер" уничтожат жизнь в столицах стран Персидского залива, а не в Тегеране, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Ранее утром в субботу территория АЭС "Бушер" попала под обстрел США и Израиля, погиб сотрудник отдела физической защиты электростанции. Это уже четвертый инцидент с АЭС "Бушер" с начавшегося 28 февраля конфликта вокруг Ирана.
"Помните возмущение Запада по поводу боевых действий рядом с Запорожской атомной электростанцией на Украине? США и Израиль уже четыре раза бомбардировали нашу АЭС "Бушер". Радиоактивные последствия уничтожат жизнь в столицах стран Персидского залива, не в Тегеране", - написал Аракчи на своей странице в соцсети X.
Организация по атомной энергии Ирана до этого сообщала о трех случаях прилетов на территорию АЭС "Бушер": 17, 24 и 27 марта. Кроме того, Иран зафиксировал два нападения на ядерный объект в Натанзе - 1 и 21 марта, а 27 марта - на завод по производству тяжелой воды в иранском Хондабе, а также на завод по производству уранового концентрата, известного как "желтый кек", в Ардакане. Иранская сторона обвиняет в этом США и Израиль.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.