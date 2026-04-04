12:59 04.04.2026
Россияне не пострадали при обстреле АЭС "Бушер", сообщили в посольстве
Россияне не пострадали при обстреле АЭС "Бушер", сообщили в посольстве
Жертв и пострадавших среди российских граждан при обстреле АЭС "Бушер" в Иране нет, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Тегеране.
Россияне не пострадали при обстреле АЭС "Бушер", сообщили в посольстве

Посольство РФ: пострадавших среди россиян при обстреле АЭС "Бушер" в Иране нет

ТЕГЕРАН, 4 апр - РИА Новости. Жертв и пострадавших среди российских граждан при обстреле АЭС "Бушер" в Иране нет, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Тегеране.
В субботу организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что территория АЭС "Бушер" попала под обстрел США и Израиля, один из сотрудников погиб.
"Среди российских граждан жертв и пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Это уже четвертый инцидент на АЭС "Бушер" с 28 февраля, когда начался текущий конфликт на Ближнем Востоке.
Организация по атомной энергии Ирана до этого сообщала о трех случаях прилетов на территорию АЭС "Бушер": 17, 24 и 27 марта.
Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что ситуация на площадке иранской АЭС "Бушер" продолжает ухудшаться.
В миреАлексей ЛихачевИранРоссияТегеран (город)Бушерская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
