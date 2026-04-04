Посол назвал затею Британии по захвату судов в Ла-Манше взрывоопасной

ЛОНДОН, 4 апр — РИА Новости. Планы британских властей по захвату судов в районе Ла-Манша крайне опасны, заявил РИА Новости посол в Лондоне Андрей Келин.
В марте правительство королевства анонсировало, что военные будут подниматься на борт кораблей, находящихся под санкциями и следующих транзитом через территориальные воды страны. Также оно пригрозило перекрыть для них Ла-Манш под предлогом борьбы с так называемым теневым флотом, якобы занятым в перевозке российских энергоресурсов.
"Эскалация напряженности распространяется на весьма чувствительный морской район пролива Ла-Манш, где в сутки проходят свыше 500 не только гражданских, но и военных судов. Затеять там упражнение с применением силы — не только безответственно, но и взрывоопасно", — отметил Келин.
По его словам, любые попытки Лондона захватить суда, связанные с Москвой, неприемлемы.
Посол также подчеркнул, что к конфликту на Ближнем Востоке привели в том числе действия Британии. Она подыгрывала антииранским "ястребам" в Вашингтоне и содействовала развалу Соглашения по иранской ядерной программе 2015 года.
Келин обратил внимание на цинизм Лондона, который критикует ответные удары со стороны Тегерана, не осуждая при этом военные преступления против иранцев.
"Конец войне": в Британии сообщили об ударе Ирана по Трампу
26 марта, 01:18