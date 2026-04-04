Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 04.04.2026 (обновлено: 11:06 04.04.2026)
https://ria.ru/20260404/britaniya-2085167806.html
Посол назвал затею Британии по захвату судов в Ла-Манше взрывоопасной
в мире
ла-манш
россия
великобритания
андрей келин
военная операция сша и израиля против ирана
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046625248_0:149:3071:1876_1920x0_80_0_0_8b1f5b004ca75b16767f121d168fed77.jpg
https://ria.ru/20260326/dmitriev-2082981221.html
https://ria.ru/20260330/fsb-2083690223.html
https://ria.ru/20260326/iran-2082959113.html
ла-манш
россия
великобритания
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046625248_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d600a31dd0a1ebc0332ad8d7c1cc7382.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© AP Photo / Kin CheungФлаг Великобритании в Лондоне
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 4 апр — РИА Новости. Планы британских властей по захвату судов в районе Ла-Манша крайне опасны, заявил РИА Новости посол в Лондоне Андрей Келин.
В марте правительство королевства анонсировало, что военные будут подниматься на борт кораблей, находящихся под санкциями и следующих транзитом через территориальные воды страны. Также оно пригрозило перекрыть для них Ла-Манш под предлогом борьбы с так называемым теневым флотом, якобы занятым в перевозке российских энергоресурсов.
«
"Эскалация напряженности распространяется на весьма чувствительный морской район пролива Ла-Манш, где в сутки проходят свыше 500 не только гражданских, но и военных судов. Затеять там упражнение с применением силы — не только безответственно, но и взрывоопасно", — отметил Келин.
По его словам, любые попытки Лондона захватить суда, связанные с Москвой, неприемлемы.
Посол также подчеркнул, что к конфликту на Ближнем Востоке привели в том числе действия Британии. Она подыгрывала антииранским "ястребам" в Вашингтоне и содействовала развалу Соглашения по иранской ядерной программе 2015 года.
Келин обратил внимание на цинизм Лондона, который критикует ответные удары со стороны Тегерана, не осуждая при этом военные преступления против иранцев.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала