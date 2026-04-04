Посол назвал затею Британии по захвату судов в Ла-Манше взрывоопасной

ЛОНДОН, 4 апр — РИА Новости. Планы британских властей по захвату судов в районе Ла-Манша крайне опасны, заявил РИА Новости посол в Лондоне Андрей Келин.

По его словам, любые попытки Лондона захватить суда, связанные с Москвой, неприемлемы.

Келин обратил внимание на цинизм Лондона, который критикует ответные удары со стороны Тегерана, не осуждая при этом военные преступления против иранцев.