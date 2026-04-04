В Братске пьяная женщина на иномарке сбила четырех человек на переходе
Пьяная женщина-водитель в Братске сбила на нерегулируемом пешеходном переходе четырех человек - юношу и трех девушек, двое из них госпитализированы, сообщает... РИА Новости, 04.04.2026
2026-04-04T08:28:00+03:00
В Братске пьяная женщина-водитель на Toyota сбила 4 молодых людей на переходе
ИРКУТСК, 4 апр - РИА Новости. Пьяная женщина-водитель в Братске сбила на нерегулируемом пешеходном переходе четырех человек - юношу и трех девушек, двое из них госпитализированы, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Сотрудники ГАИ
устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое случилось вечером в пятницу на улице Вокзальной в Братске
.
«
"Автомобиль сбил четырех пешеходов в возрасте от 16 до 18 лет. На месте аварии полицейские установили, что 45-летняя женщина-водитель автомобиля "Тойота Спринтер" совершила наезд на группу молодых людей, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу... Водитель находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, в результате случившегося 18-летнему молодому человеку и трем девушкам 16-17 лет потребовалась медицинская помощь, двое из пострадавших госпитализированы. Проведенное медицинское освидетельствование водителя показало, что концентрация алкоголя в 4,5 раза превышает допустимое значение.
По факту произошедшего проводится проверка, возбуждено административное производство. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.