Рейтинг@Mail.ru
В МЭР ответили на вопрос о продлении безвизового режима с Китаем - РИА Новости, 04.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
09:26 04.04.2026
https://ria.ru/20260404/bezviz-2085165043.html
В МЭР ответили на вопрос о продлении безвизового режима с Китаем
В МЭР ответили на вопрос о продлении безвизового режима с Китаем - РИА Новости, 04.04.2026
В МЭР ответили на вопрос о продлении безвизового режима с Китаем
Решение о целесообразности продления безвизового режима с Китаем будет приниматься ближе к августу, сообщил РИА Новости директор департамента многостороннего... РИА Новости, 04.04.2026
2026-04-04T09:26:00+03:00
2026-04-04T09:26:00+03:00
туризм
китай
россия
никита кондратьев
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593050935_558:548:3071:1962_1920x0_80_0_0_610273f10575e88a2bbbd78ccfc910d9.jpg
https://ria.ru/20250903/kitay-2039197936.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593050935_509:188:2990:2048_1920x0_80_0_0_6d286693ac718ff87b7928a09e3581ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, никита кондратьев, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм
Туризм, Китай, Россия, Никита Кондратьев, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Новости - Туризм
В МЭР ответили на вопрос о продлении безвизового режима с Китаем

Кондратьев: решение о целесообразности продления безвиза с КНР примут к августу

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкТуристы на рынке уличной еды Ванфуцзин в Пекине
Туристы на рынке уличной еды Ванфуцзин в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Туристы на рынке уличной еды Ванфуцзин в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СУХУМ, 4 апр - РИА Новости. Решение о целесообразности продления безвизового режима с Китаем будет приниматься ближе к августу, сообщил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
«
"Продление будет приниматься коллегиально и не только, соответственно, Министерством экономического развития по итогам оценки действия безвизового режима", - сказал Кондратьев в кулуарах Международного экономического форума "Абхазия - инвестиции в будущее", говоря о безвизовом режиме с КНР.
Он отметил, что продление в любом случае будет обсуждаться, так как безвизовый режим действует до 14 сентября 2026 года. "Соответственно я думаю, что там где-то к августу будет приниматься уже решение на основе анализа действия безвизового соглашения за вот этот год", - отметил Кондратьев.
Китай с 15 сентября 2025 года ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, в декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.
ТуризмКитайРоссияНикита КондратьевВладимир ПутинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала