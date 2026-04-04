В МЭР ответили на вопрос о продлении безвизового режима с Китаем

СУХУМ, 4 апр - РИА Новости. Решение о целесообразности продления безвизового режима с Китаем будет приниматься ближе к августу, сообщил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"Продление будет приниматься коллегиально и не только, соответственно, Министерством экономического развития по итогам оценки действия безвизового режима", - сказал Кондратьев в кулуарах Международного экономического форума "Абхазия - инвестиции в будущее", говоря о безвизовом режиме с КНР.
Он отметил, что продление в любом случае будет обсуждаться, так как безвизовый режим действует до 14 сентября 2026 года. "Соответственно я думаю, что там где-то к августу будет приниматься уже решение на основе анализа действия безвизового соглашения за вот этот год", - отметил Кондратьев.
Китай с 15 сентября 2025 года ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, в декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.
"Безвиз" в Китай. Что нужно знать туристам о новых правилах въезда в КНР
3 сентября 2025, 08:00