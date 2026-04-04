На Западе раскрыли, на что готова решиться Европа в отношении России

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Европа будет умолять Россию продать ей немного нефти, заявил аналитик Ларс Берн в эфире SwebbTV.
Он назвал Москву главной победительницей в войне США с Ираном, а перспективы Старого Света назвал очень мрачными.
“Путин может сидеть у себя в Кремле сложа руки и преспокойно наблюдать за ценами на их сырье, которые очень скоро наверняка удвоятся. Насколько я понимаю, экспорт российской пшеницы уже вырос на 170%”. — добавил Берн.
Европе же придется несладко, считает он. А в некоторых частях мира может и вовсе возникнуть голод из-за нехватки искусственных удобрений. Аналитик добавил, что Европа полностью зависима, у нее нет природных ресурсов, при этом она сама же решила не покупать у России топливо.
Однако он убежден, что европейские лидеры в итоге усмирят гордыню и примутся упрашивать Москву продать им все необходимое.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории исламской республики, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
