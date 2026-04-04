Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, на что готова решиться Европа в отношении России - РИА Новости, 04.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 04.04.2026 (обновлено: 11:23 04.04.2026)
https://ria.ru/20260404/bern-2085167619.html
На Западе раскрыли, на что готова решиться Европа в отношении России
Европа будет умолять Россию продать ей немного нефти, заявил аналитик Ларс Берн в эфире SwebbTV. Он назвал Москву главной победительницей в войне США с Ираном,... РИА Новости, 04.04.2026
в мире
европа
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2085098751_0:0:3526:1983_1920x0_80_0_0_817238e63893863ce11c54b97def908a.jpg
https://ria.ru/20260404/mema-2085162766.html
https://ria.ru/20260327/posol-2083172268.html
европа
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2085098751_358:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_34ced6464a2c0a4e390aecf98a300901.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
На Западе раскрыли, на что готова решиться Европа в отношении России

Берн: Европа будет умолять Россию продать ей немного нефти

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Европа будет умолять Россию продать ей немного нефти, заявил аналитик Ларс Берн в эфире SwebbTV.

Он назвал Москву главной победительницей в войне США с Ираном, а перспективы Старого Света назвал очень мрачными.
“Путин может сидеть у себя в Кремле сложа руки и преспокойно наблюдать за ценами на их сырье, которые очень скоро наверняка удвоятся. Насколько я понимаю, экспорт российской пшеницы уже вырос на 170%”. — добавил Берн.
Европе же придется несладко, считает он. А в некоторых частях мира может и вовсе возникнуть голод из-за нехватки искусственных удобрений. Аналитик добавил, что Европа полностью зависима, у нее нет природных ресурсов, при этом она сама же решила не покупать у России топливо.

Однако он убежден, что европейские лидеры в итоге усмирят гордыню и примутся упрашивать Москву продать им все необходимое.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории исламской республики, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала