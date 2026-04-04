На Западе раскрыли, на что готова решиться Европа в отношении России

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Европа будет умолять Россию продать ей немного нефти, заявил аналитик Ларс Берн в эфире SwebbTV. Он назвал Москву главной победительницей в войне США с Ираном, а перспективы Старого Света назвал очень мрачными.

“Путин может сидеть у себя в Кремле сложа руки и преспокойно наблюдать за ценами на их сырье, которые очень скоро наверняка удвоятся. Насколько я понимаю, экспорт российской пшеницы уже вырос на 170%”. — добавил Берн.