11:19 04.04.2026
Посол МИД оценил шансы России стать председателем АТЭС
Шансы России вновь стать председателем Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2035 году выглядят весьма высокими, хотя страны Запада в... РИА Новости, 04.04.2026
Посол МИД оценил шансы России стать председателем АТЭС

Бердыев: шансы РФ стать председателем АТЭС высоки, несмотря на козни Запада

Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Шансы России вновь стать председателем Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2035 году выглядят весьма высокими, хотя страны Запада в рамках форума наверняка попытаются этому помешать, рассказал РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
Ранее дипломат сообщил в своем Telegram-канале, что президент России Владимир Путин утвердил заявку на председательство в АТЭС в 2035 году.
Путин утвердил российскую заявку на председательство в АТЭС
"Мы будем убеждать партнеров дипломатическими средствами и в рамках рабочих процессов в АТЭС, чтобы склонить их к утверждению российской заявки как можно быстрее, желательно в этом году, и я считаю, что шансы на успех у нас очень большие", - сказал Бердыев.
При этом собеседник ожидает, что прохождение российской заявки будет непростым, поскольку ее попытаются торпедировать антироссийски настроенные отдельные западные члены форума, прежде всего с англосаксонскими корнями.
"Но у нас много сторонников и единомышленников в рамках АТЭС, а председательствует в этом году дружественный нам партнер - Китайская Народная Республика", - отметил он.
АТЭС объединяет 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона. Антироссийскую линию в рамках форума традиционно пытаются продвигать Австралия, Новая Зеландия, Канада и Япония, рассказывал агентству ранее Бердыев. До настоящего момента Россия была председателем АТЭС лишь однажды - в 2012 году.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Россия пока не получила приглашение от США на саммит G20, заявили в МИД
4 апреля, 02:34
 
