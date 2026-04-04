Посол МИД оценил шансы России стать председателем АТЭС

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Шансы России вновь стать председателем Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2035 году выглядят весьма высокими, хотя страны Запада в рамках форума наверняка попытаются этому помешать, рассказал РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

Ранее дипломат сообщил в своем Telegram-канале, что президент России Владимир Путин утвердил заявку на председательство в АТЭС в 2035 году.

"Мы будем убеждать партнеров дипломатическими средствами и в рамках рабочих процессов в АТЭС, чтобы склонить их к утверждению российской заявки как можно быстрее, желательно в этом году, и я считаю, что шансы на успех у нас очень большие", - сказал Бердыев.

При этом собеседник ожидает, что прохождение российской заявки будет непростым, поскольку ее попытаются торпедировать антироссийски настроенные отдельные западные члены форума, прежде всего с англосаксонскими корнями.

"Но у нас много сторонников и единомышленников в рамках АТЭС, а председательствует в этом году дружественный нам партнер - Китайская Народная Республика", - отметил он.