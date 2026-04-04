В Москве заочно арестовали украинского правоохранителя

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Суд в Москве заочно арестовал украинского правоохранителя за незаконное преследование должностных лиц российских министерств обороны и иностранных дел, "Роскосмоса", других ведомств и организаций, следует из судебных документов и иных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Как следует из судебных документов, в производстве ГСУ СК РФ находится уголовное дело, возбужденное по факту незаконного уголовного преследования правоохранительными органами Украины должностных лиц Минобороны РФ, МИД РФ, Минтранса, Росгвардии МЧС России, ФСИН России, ФСБ России, ЦИК России, ЦБ РФ, а также " Роскосмоса ", российских деятелей культуры и искусства, журналистов, депутатов Госдумы и сенаторов.

В рамках уголовного дела к ответственности привлечен Станислав Тищенко. В судебных документах его должность не раскрывается, однако, как следует из иных материалов, с которыми ознакомилось агентство, мужчина с идентичными персональными данными является следователем следственного управления национальной полиции Украины в Черниговской области , аналогичную должность он занимал в государственном бюро расследований Украины.

Тищенко, как следует из материалов, объявлен в РФ в международный розыск и заочно арестован московским судом. Решение суда о его заочном аресте вступило в силу в марте.

"Постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении находящегося в международном розыске обвиняемого Тищенко Станислава Владимировича оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - заключается в материалах.