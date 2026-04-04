15:44 04.04.2026
Военный аналитик считает, что вывод войск США из стран Европы возможен
Военный аналитик считает, что вывод войск США из стран Европы возможен
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может вывести контингент американских войск из некоторых европейских стран из-за потери интереса к Европе, таким мнением поделился с РИА Новости глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
Ранее британская газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что президент США рассматривает возможность вывода американских сил из Германии.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
FT: Трамп ввел европейских союзников США в замешательство словами о НАТО
2 апреля, 09:38
"Это возможно, американцы в своей военной стратегии написали, что будут делать уклон на Юго-Восточную Азию, потому что там будет 50% мирового ВВП, и Ближний Восток, поэтому Европа вообще для них становится неинтересным континентом. Там нечего контролировать, там не будет денег, ничего", - сказал Клинцевич, отвечая на вопрос о степени вероятности вывода американского воинского контингента из некоторых европейских стран.
По его словам, Североатлантический альянс находится в кризисе.
"Потому что они не понимают, какая у них стратегия на ближайшее время. Это противостояние России или какие-то другие вещи? Трамп движется по всему миру с точки зрения экономики, и НАТО в этом отношении никак нигде не участвует, знаете, как говорят: "Они не зарабатывают", - считает военный аналитик.
Клинцевич прогнозирует усиление этого кризиса.
"Поэтому я думаю, что произойдет снижение взаимодействия США и НАТО как альянса, но усилится напрямую. Грубо говоря, в Румынии американцы военную базу строят или еще где-то, то есть будет взаимодействие двустороннее", - пояснил аналитик.
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Эксперт назвал союзников США в Восточной Европе не очень ценным ресурсом
3 апреля, 18:49
 
