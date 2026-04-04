Счет на табло: Америка потеряла инициативу и проиграла Ирану

Нокдаун за нокдауном: Исламская Республика Иран и ее армия последовательно наносят удары "эпической" (так сказали бы американцы) силы по чувствительным точкам США в регионе. И останавливаться, судя по всему, Тегеран не собирается.

В конце марта американские ВВС недосчитались "летающего радара". Самолета, на котором установлена система AWACS. Если по-русски, то "авиационная система обнаружения и контроля". Глаза, уши, нюх и предвидение тире планирование американских вооруженных сил. Возможная замена обойдется в сумму от полумиллиарда до семисот миллионов долларов. Да и когда она случится. Подбили иранские ракеты американский "эпический" радар 28 марта — ровно через месяц, как США и Израиль начали ничем не спровоцированную агрессию против суверенного государства.

Туман войны (словосочетание, которое любят, пусть и не всегда к месту, упоминать в связи с агрессией США) якобы никак не рассеется, и поэтому так "трудно оценить, что происходит на самом деле". Ровно наоборот: все яснее ясного. "Эпическая ярость" своих целей не достигла.

Не случилось "массового народного восстания", чтобы сбросить "обскурантистский режим кровожадных аятолл". Руководство страны не обезглавлено. Убитые и погибшие иранские политики приняли мученическую смерть, хотя имели все возможности спрятаться. Вакансии были сразу заполнены, что говорит и о контроле в высших эшелонах власти, и о том, что такое развитие событий (гибель в результате атак) рассматривалось. Поэтому планы на этот случай были разработаны.

Стратегический (иначе — эпический) облом у американцев случился и в оценке ракетного потенциала и огневой мощи иранцев. Больше месяца активных ударов, но Иран и не думает экономить ни крылатые, ни баллистические ракеты.

Беспокойство возникло в противостоящем лагере. Там утверждают, что арсеналы вот-вот опустеют, если уже не опустели. А чтобы их восстановить в прежнем объеме, потребуются не месяцы, не много месяцев, а много лет. И много дополнительных миллиардов долларов.

Заявления о неких переговорах — они, на самом деле, об этом. О том, что цели могут быть так и не достигнуты, а оборонный потенциал не только самих США, но и всей НАТО уже снизился до нулевой отметки.

Реальность преподносит жесткие уроки не только на театре военных действий и не только во внешней политике, когда сейчас американцев начали сторониться те, кто еще месяц назад готов был им "целовать задницу".

Реальность — в вальсе отставок, случившихся на днях в Пентагоне. Военный министр Хегсет практически вытурил за дверь аж трех высших армейских офицеров. Один из них — начштаба Сухопутных войск США Рэнди Джордж. Четырехзвездный генерал. Кадровый военный. Выпускник Вест-Пойнта. Четыре десятка лет в армии. Его-то за что?

Попробуем предположить, не основываясь на отданной медийке жвачке, а руководствуясь лишь здравым смыслом.

Начштаба во всех армиях планеты отвечает за планирование боевых операций. Именно он знает — и знает досконально, — что у него имеется. И сколько. И в какой степени боеготовности находится. Увольнение высшего офицера — спешное и чуть ли не во время совещания — выглядит глупо. Если не допустить, что генерал Джордж заявил главе Пентагона, что он думает о проведении операции "на земле".

Фронда в самых верхах Пентагона для тех, кто "Эпическую ярость" затеял, точно лишняя. Но, с другой стороны, тройное увольнение — признак, что извести ее будет непросто.

Агрессия против Ирана продолжается 36 дней. Тегеран (согласно планам США) должен уже быть сдавшимся и сушить чернила на соответствующем документе. Но Иран не то что не проиграл — он обставил своих противников практически всухую.

Государство сохранило управляемость всех институтов, как и единоначалие в армии. Арсеналы не уничтожены. Более того, никто не знает реального количества находящихся в них ракет.

Иран, несмотря на вопли западной прессы, не заблокировал Ормузский пролив. Танкеры через морскую артерию проходят. Танкеры дружественных Ирану стран. Так что и тут нет нарушений правил международного судоходства.

Иран выигрывает информационную баталию. "Открытка" по поводу "вколачивания в каменный век" наследников Древней Персии основательно позабавила. Они всего лишь контурами обозначили границы своего тогдашнего государства. Которое и было, и процветало.