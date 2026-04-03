Свыше 130 тысяч больничных закрыли жители Подмосковья через Мax
Более 130 тысяч больничных закрыли жители Подмосковья через чат-бот в Max с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской...
https://ria.ru/20260403/podmoskove-2085034302.html
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Более 130 тысяч больничных закрыли жители Подмосковья через чат-бот в Max с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Жители региона могут закрыть больничный лист, не посещая поликлинику. Для этого необходимо записаться на телемедицинскую консультацию. Чтобы воспользоваться услугой необходимо иметь прикрепление к поликлинике Минздрава Московской области.
"Современные технологии позволяют в короткие сроки и удобном формате получить комплекс медицинских услуг, в том числе закрытие больничного листа. Для этого больше не надо тратить время на посещение поликлиники. На телемедицинской консультации врач проведет опрос пациента, чтобы убедиться, что он здоров, и при отсутствии жалоб закроет листок нетрудоспособности", — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что с начала года жители Подмосковья закрыли через чат-бот в Max свыше 130 тысяч больничных.
Так, при записи в чат сразу поступает ссылка для подключения, а за два часа до приема — напоминание. Также записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение "Добродел: Телемедицина", региональный портал Госуслуг "Здоровье", инфомат в медицинской организации, по телефону горячей линии 122 или на приеме у лечащего врача.