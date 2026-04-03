Зеленский выступил с дерзким требованием к Западу

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Украина хочет получить американские комплексы THAAD, которыми располагают страны на Ближнем Востоке, цитирует Владимира Зеленского издание "Страна.ua". "Мы хотим рассчитывать на антибаллистические системы, которые есть у этих стран, но нет у нас. Речь идет о THAAD и других. Таких систем нет и в Европе", — заявил он.

Издание отмечает, что THAAD очень дорогая. Стоимость одной батареи — примерно от одного миллиарда до 2,7 миллиарда долларов, а ракеты — 12-15 миллионов долларов.



"Таким образом, шансы на ее передачу Украине невысоки. Особенно в момент, когда странам Ближнего Востока грозит опасность ударов со стороны Ирана", — пишет "Страна.ua".



Кампания США и Израиля против Ирана длится уже чуть больше месяца. Все это время стороны обмениваются ударами.



Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон может отправить оружие на Ближний Восток вместо передачи Украине. Он пояснил, что сначала будет делаться то, что в интересах США, если у страны будет военная необходимость восполнить склады или провести какие-то миссии.