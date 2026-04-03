"Обезоружили всех". Зеленскому больше не у кого просить помощи

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Виктор Жданов. Военная операции США в Иране усилила кризис на Украине, который едва ли можно разрешить даже с европейской поддержкой. ВСУ не хватает топлива для техники, противовоздушной обороне — ракет. Сетующий на проблемы Зеленский тем временем продолжает активно вовлекать Киев в конфликт на Ближнем Востоке.

Последствия ярости

Первым делом американо-израильская "Эпическая ярость" создала ВСУ трудности с боеприпасами к ЗРК Patriot. Зеленский жаловался на дефицит и до этого, теперь же и вовсе твердит, что партнеры "забывают про Украину".

© AP Photo Запуск ракеты с борта корабля ВМС США в рамках операции "Эпическая ярость" © AP Photo Запуск ракеты с борта корабля ВМС США в рамках операции "Эпическая ярость"

Прямых поставок из США давно нет. Оружие для киевского режима закупают европейцы по программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). И вот сейчас они получили уведомление Госдепа, что и это не гарантировано, пишет Politico со ссылкой на источники в ЕС.

"Мы всегда будем на первом месте, когда речь идет о нашем оружии", — подчеркнул госсекретарь Марко Рубио. Он не подтвердил, что на Ближнем Востоке используются запасы, предназначенные для Украины, но и не опроверг это.

Есть сложности и с финансированием PURL. Украинский посол при НАТО Алена Гетманчук возмущается: платят далеко не все, и даже к самым верным союзникам все труднее обращаться.

Неудивительно: по словам еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса, арсеналы ЕС, включая ракеты и боеприпасы, сильно опустели.

© AP Photo / Czarek Sokolowski Зенитный ракетный комплекс Patriot © AP Photo / Czarek Sokolowski Зенитный ракетный комплекс Patriot

Незваный соучастник

Энергетический кризис, вызванный войной с Ираном, больно ударил и по Киеву. Зеленский предупредил о возможности дефицита горючего на уровне до 90 процентов. Эксперты предсказывают подорожание дизеля до 96 гривен (порядка 178 рублей) за литр. Западные СМИ бьют тревогу: ВСУ скоро будет нечем заправлять танки и прочую технику.

В финской аналитической компании Black Bird Group подчеркивают: чем дольше будут затягиваться боевые действия на Ближнем Востоке, тем больше пострадает украинский бюджет.

Тем не менее глава режима изо всех сил подбрасывает дрова в топку конфликта. Отправился в турне по странам Персидского залива с предложением посодействовать с перехватами иранских дронов. Якобы даже США просили об этом, что Дональд Трамп категорически опроверг. По его словам, Зеленский — последний, к кому США обратятся за помощью.

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп © AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп

"Ближневосточный вояж Зеленского — это попытка хоть каким-то образом добиться от стран Персидского залива оружия и топлива, причем в большей степени топлива", — объясняет политолог Александр Дудчак.

Перед вылетом из Катара глава режима заявил, что договорился о поставках горючего как минимум на год, но деталей не раскрыл. Какие гарантии предусмотрены, если эскалация продолжится, тоже неизвестно.

Впрочем, вклад в ближневосточную напряженность сделан. Зеленский утверждает, что украинские "специалисты по беспилотникам" уже находятся в регионе. На днях Иран сообщил о поражении военного склада в Дубае, где присутствовали более 20 граждан Украины. На Банковой это не признают.

© AP Photo Пожар в районе международного аэропорта Дубая © AP Photo Пожар в районе международного аэропорта Дубая

Разумеется, в Тегеране считают Киев стороной конфликта. Иранский постпред в ООН Амир Саид Иравани направил Совбезу письмо, где назвал Украину соучастницей агрессии.

Игра ва-банк

Конечно, Запад сделает все, чтобы сохранить киевский режим.

"Без Европы конфликт давно бы закончился. Но Украина — западный проект, а не суверенное государство. В таком состоянии можно существовать достаточно долго", — говорит Дудчак.

© AP Photo / Toby Melville Фридрих Мерц, Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне © AP Photo / Toby Melville Фридрих Мерц, Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне

Однако кредит в 90 миллиардов евро до сих пор под вопросом — ближневосточный кризис бьет и по европейским кошелькам. Как пишет Bloomberg со ссылкой на украинских и западных чиновников, Киев может остаться без денег уже в июне.

Запад теперь финансирует Украину не комплексно, что предполагает многомиллиардное кредитование, а по отдельности, уточняет политолог. Средства по-прежнему поступают, но более скромные.

"Чем хуже ситуация в Европе, тем сложнее поддерживать Киев. Пока Брюссель идет ва-банк, надеясь дождаться каких-то изменений в Соединенных Штатах. В любом случае украинцам не позавидуешь. Социальные программы продолжат урезать. А это Западу все равно. Им важно только сохранение режима и его силовой опоры", — подчеркивает Дудчак.

© AP Photo / Denes Erdos Люди гуляют по центру города Берегово в Закарпатской области Украины © AP Photo / Denes Erdos Люди гуляют по центру города Берегово в Закарпатской области Украины

Тем не менее вооружать ВСУ как прежде Европа уже не сможет. Никто не предполагал такого развития событий.

"Судя по всему, это катастрофа. Ведь в ЕС очень рассчитывали на американское оружие. Получается крайне интересно. Украина демилитаризована, оружие почти не производит. Но из-за событий в Иране усилилась и демилитаризация Запада", — рассуждает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.