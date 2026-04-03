Завод Fire Point в Дании будет производить ракетное топливо для Европы

Завод украинской компании по производству ракет и дронов Fire Point в Дании будет производить твердое ракетное топливо для всей Европы, а не только для Украины, РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T15:58:00+03:00
Завод Fire Point в Дании будет производить ракетное топливо для всей Европы
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Завод украинской компании по производству ракет и дронов Fire Point в Дании будет производить твердое ракетное топливо для всей Европы, а не только для Украины, заявила технический директор компании Ирина Терех.
Датское министерство бизнеса и промышленности 1 декабря 2025 года сообщило о начале строительства завода по производству твердого ракетного топлива Fire Point на юге Дании
. Посол России
в Копенгагене Владимир Барбин
4 февраля этого года заявил в интервью РИА Новости, что Дания хочет разместить на своей территории производство четырех-пяти компаний военно-промышленного комплекса Украины
.
"С учетом текущих потребностей производство в Дании может полностью покрыть всю потребность в Европе
в твердом ракетном топливе", - заявила Терех в интервью датской газете Berlingske,
Издание уточнило, что точные объемы производства не раскрываются.
Как сообщило издание, Терех заявила, что Fire Point уже ведет переговоры с клиентами в Дании и в остальной Европе по вопросу закупки продукции с завода в Дании. Терех рассчитывает, что завод в Дании сможет начать частичное производство до конца этого года, а в следующем году начнет работу на полную мощность, отметила газета.
Ранее датская телерадиокомпания DR сообщала, что Копенгаген проигнорирует более 20 датских законов для ускоренного строительства на территории Дании завода Fire Point.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
в декабре 2025 года подчеркнула, что Россия примет адекватные меры в ответ на угрозы своей национальной безопасности в связи с постройкой украинской оборонной компанией завода по производству ракетного топлива для ВСУ
в Дании.