Завод Fire Point в Дании будет производить ракетное топливо для Европы

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Завод украинской компании по производству ракет и дронов Fire Point в Дании будет производить твердое ракетное топливо для всей Европы, а не только для Украины, заявила технический директор компании Ирина Терех.

Как сообщило издание, Терех заявила, что Fire Point уже ведет переговоры с клиентами в Дании и в остальной Европе по вопросу закупки продукции с завода в Дании. Терех рассчитывает, что завод в Дании сможет начать частичное производство до конца этого года, а в следующем году начнет работу на полную мощность, отметила газета.