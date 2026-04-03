На Запорожской АЭС отметили рост интенсивности обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.04.2026
Специальная военная операция на Украине
 
11:49 03.04.2026 (обновлено: 12:22 03.04.2026)
На Запорожской АЭС отметили рост интенсивности обстрелов со стороны ВСУ
ВСУ резко усилили удары в районе Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. РИА Новости, 03.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости. ВСУ резко усилили удары в районе Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
"В последние две недели отмечается кратное увеличение интенсивности атак со стороны Вооруженных сил Украины по территориям, прилегающим к Запорожской атомной станции, а также непосредственно по городу Энергодару. На данный момент обстрелы города и прилегающих к станции территорий носят ежедневный характер", — заявила она.
Яшина напомнила, что в прошлые выходные в Энергодаре пострадали мужчина и женщина, им оказали медпомощь.
Директор по коммуникациям добавила, что сейчас стороны согласовывают режим тишины для восстановления линии электропередачи "Днепровская", снабжающей станцию.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
В Москве не раз заявляли, что реальный источник угрозы для ЗАЭС и ее работников — это безрассудные действия ВСУ, которые почти ежедневно атакуют инфраструктуру станции и Энергодара.
