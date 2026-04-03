Выплаты ко Дню Победы начнут поступать ветеранам ВОВ с 3 апреля

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Социальный фонд России (СФР) начинает перечислять с 3 апреля выплату в размере десяти тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ко Дню Победы, сообщил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве, кандидат экономических наук Игорь Балынин.

"Указанная выплата приурочивается ко Дню Победы. Денежные средства будут беззаявительно поступать с 3 апреля вместе с пенсией и другими перечислениями на счета граждан, которым она полагается", - заключил Балынин.