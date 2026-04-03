00:08 03.04.2026
Выплаты ко Дню Победы начнут поступать ветеранам ВОВ с 3 апреля
Социальный фонд России (СФР) начинает перечислять с 3 апреля выплату в размере десяти тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ко Дню... РИА Новости, 03.04.2026
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Социальный фонд России (СФР) начинает перечислять с 3 апреля выплату в размере десяти тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ко Дню Победы, сообщил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве, кандидат экономических наук Игорь Балынин.
Выплаты производятся согласно указу президента РФ "О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы".
Региональные выплаты к 9 Мая увеличат в Верхневолжье по решению Королева
31 марта, 16:05
"Гражданам, постоянно проживающим на территории России, Латвии, Литвы и Эстонии, являющимся инвалидами Великой Отечественной войны и участниками Великой Отечественной войны, производится ежегодная денежная выплата в размере десяти тысяч рублей", - сказал Балынин.
Эксперт уточнил, что к этим категориям относятся лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее союзников в составе партизанских отрядов, подпольных групп и других антифашистских формирований, а также военнослужащие, проходившие службу не менее шести месяцев в воинских частях, учреждениях и военно-учебных заведениях.
Балынин отметил, что к категории также относятся сотрудники разведки и контрразведки, выполнявшие специальные задания в годы войны, военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР, инвалиды с детства вследствие ранений или увечий, полученных в боевых действиях, и другие граждане, предусмотренные законодательством.
"Указанная выплата приурочивается ко Дню Победы. Денежные средства будут беззаявительно поступать с 3 апреля вместе с пенсией и другими перечислениями на счета граждан, которым она полагается", - заключил Балынин.
Все ветераны ВОВ из Подмосковья получат выплаты ко Дню Победы
31 марта, 12:32
 
