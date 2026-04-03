Выплаты ко Дню Победы начнут поступать ветеранам ВОВ с 3 апреля

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Социальный фонд России (СФР) начинает перечислять с 3 апреля выплату в размере десяти тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ко Дню Победы, сообщил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве, кандидат экономических наук Игорь Балынин.
Выплаты производятся согласно указу президента РФ "О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы".
Эксперт уточнил, что к этим категориям относятся лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее союзников в составе партизанских отрядов, подпольных групп и других антифашистских формирований, а также военнослужащие, проходившие службу не менее шести месяцев в воинских частях, учреждениях и военно-учебных заведениях.
Балынин отметил, что к категории также относятся сотрудники разведки и контрразведки, выполнявшие специальные задания в годы войны, военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР, инвалиды с детства вследствие ранений или увечий, полученных в боевых действиях, и другие граждане, предусмотренные законодательством.
"Указанная выплата приурочивается ко Дню Победы. Денежные средства будут беззаявительно поступать с 3 апреля вместе с пенсией и другими перечислениями на счета граждан, которым она полагается", - заключил Балынин.