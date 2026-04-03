15:29 03.04.2026
Российско-армянские отношения ждут перемены, считает эксперт
Российско-армянские отношения ждут перемены, считает эксперт
Российско-армянские отношения будут иными при любом исходе назначенных на 7 июня парламентских выборов в Армении, считает политолог Бениамин Матевосян. РИА Новости, 03.04.2026
Матевосян: отношения России и Армении изменятся после армянских выборов

Встреча президента Владимира Путина с премьер-министром Николом Пашиняном. Архивное фото
ЕРЕВАН, 3 апр - РИА Новости. Российско-армянские отношения будут иными при любом исходе назначенных на 7 июня парламентских выборов в Армении, считает политолог Бениамин Матевосян.
"Восьмого июня реальность армянско-российских отношений изменится. Нынешнего уровня отношений не будет. И это вне зависимости от того, какая политическая сила сможет прийти к власти или сохранить власть", - заявил Матевосян в Ереване в ходе международного круглого стола "Влияние региональных и электоральных процессов на армянско-российские отношения".
По его мнению, если действующая власть сохранит свои нынешние позиции - и в России, судя по всему, это понимают, - весь уровень нынешних армянско-российских отношений будет фактически демонтирован. "В любом случае отметим, если нынешняя политическая власть в Армении остается, то уровень российско-армянских взаимоотношений после 8 июня резко изменится. Российский госкапитал, российское военное присутствие очень в скором времени могут быть просто свернуты с территории Республики Армения", - заявил эксперт.
Он считает, что главным бенефициаром такого развития событий будет Турция.
По словам эксперта, если же в Армении произойдут политические изменения посредством электоральных процессов, то, по крайней мере, исходя из тех публичных заявлений, которые делают лидирующие на сегодняшний момент оппозиционные политические силы, они больше стремятся к тому, чтобы выстроить с Россией диалог в статусе предсказуемого и надежного партнера. "Получится это или нет, покажет будущее. Всё то, что сейчас есть в армянско-российских взаимоотношениях, закончится 8 июня", - заключил Матевосян.
Круглый стол организован Аналитическим центром стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) в сотрудничестве с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.
