https://ria.ru/20260403/vybory-2085025199.html
Российско-армянские отношения ждут перемены, считает эксперт
Российско-армянские отношения будут иными при любом исходе назначенных на 7 июня парламентских выборов в Армении, считает политолог Бениамин Матевосян.
политика
армения
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944830268_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_be1407173d5312c60c34c38d8e97cad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944830268_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_3470ec55eb04382b09dd7bb61f9e961b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Матевосян: отношения России и Армении изменятся после армянских выборов
ЕРЕВАН, 3 апр - РИА Новости. Российско-армянские отношения будут иными при любом исходе назначенных на 7 июня парламентских выборов в Армении, считает политолог Бениамин Матевосян.
"Восьмого июня реальность армянско-российских отношений изменится. Нынешнего уровня отношений не будет. И это вне зависимости от того, какая политическая сила сможет прийти к власти или сохранить власть", - заявил Матевосян в Ереване
в ходе международного круглого стола "Влияние региональных и электоральных процессов на армянско-российские отношения".
По его мнению, если действующая власть сохранит свои нынешние позиции - и в России
, судя по всему, это понимают, - весь уровень нынешних армянско-российских отношений будет фактически демонтирован. "В любом случае отметим, если нынешняя политическая власть в Армении
остается, то уровень российско-армянских взаимоотношений после 8 июня резко изменится. Российский госкапитал, российское военное присутствие очень в скором времени могут быть просто свернуты с территории Республики Армения", - заявил эксперт.
Он считает, что главным бенефициаром такого развития событий будет Турция
.
По словам эксперта, если же в Армении произойдут политические изменения посредством электоральных процессов, то, по крайней мере, исходя из тех публичных заявлений, которые делают лидирующие на сегодняшний момент оппозиционные политические силы, они больше стремятся к тому, чтобы выстроить с Россией диалог в статусе предсказуемого и надежного партнера. "Получится это или нет, покажет будущее. Всё то, что сейчас есть в армянско-российских взаимоотношениях, закончится 8 июня", - заключил Матевосян.
Круглый стол организован Аналитическим центром стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) в сотрудничестве с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова
.