Вучич рассказал, почему человечество стоит на краю пропасти

БЕЛГРАД, 3 апр - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что человечество стоит на краю пропасти, он ожидает вслед за подорожанием удобрений и продукции из пластмассы ожидает подорожания продуктов питания во всем мире.

"Я их пригласил, потому что считаю, что человечество находится на краю пропасти и нам нужны серьезные решения, мы должны попытаться ответственно занять позицию в такой ситуации и сделать наилучшее для нашей страны и народа", - заявил Вучич по итогам переговоров.

Он отметил, что большинство политических оппонентов с ним не согласятся, так как скажут, что консультациями с политическими партиями "Вучич покупает время".

"Ситуация на планете будет очень плохая. Уже сегодня страшное подорожание удобрений, скоро будет и нехватка, резкое подорожание пластмассы и продукции из нее из-за закрытого Ормузского пролива , скоро будет значительное подорожание продуктов во всем мире", - подчеркнул сербский президент.

По его словам, власти Сербии будут стараться, чтобы в стране было хоть немного лучше, чем в других государствах Балканского региона и Европы , но "будет очень трудно".