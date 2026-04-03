Вучич рассказал, почему человечество стоит на краю пропасти - РИА Новости, 03.04.2026
15:24 03.04.2026 (обновлено: 15:35 03.04.2026)
Вучич рассказал, почему человечество стоит на краю пропасти
Вучич рассказал, почему человечество стоит на краю пропасти - РИА Новости, 03.04.2026
Вучич рассказал, почему человечество стоит на краю пропасти
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что человечество стоит на краю пропасти, он ожидает вслед за подорожанием удобрений и продукции из пластмассы ожидает... РИА Новости, 03.04.2026
сербия
ормузский пролив
сша
в мире, сербия, ормузский пролив, сша, александр вучич, ана брнабич, сербская прогрессивная партия (спп)
В мире, Сербия, Ормузский пролив, США, Александр Вучич, Ана Брнабич, Сербская прогрессивная партия (СПП)
Вучич рассказал, почему человечество стоит на краю пропасти

Вучич: человечество стоит на краю пропасти, ожидается подорожание продуктов

БЕЛГРАД, 3 апр - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что человечество стоит на краю пропасти, он ожидает вслед за подорожанием удобрений и продукции из пластмассы ожидает подорожания продуктов питания во всем мире.
Глава сербского государства в пятницу сделал несколько заявлений во время консультаций с представителями парламентских партий по поводу возможного проведения выборов в Скупщину (парламент) в 2026 году. Председатель Скупщины Сербии Ана Брнабич сообщила 2 апреля, что правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) предложит Вучичу выдвинуть свою кандидатуру на пост премьера страны.
"Я их пригласил, потому что считаю, что человечество находится на краю пропасти и нам нужны серьезные решения, мы должны попытаться ответственно занять позицию в такой ситуации и сделать наилучшее для нашей страны и народа", - заявил Вучич по итогам переговоров.
Он отметил, что большинство политических оппонентов с ним не согласятся, так как скажут, что консультациями с политическими партиями "Вучич покупает время".
"Ситуация на планете будет очень плохая. Уже сегодня страшное подорожание удобрений, скоро будет и нехватка, резкое подорожание пластмассы и продукции из нее из-за закрытого Ормузского пролива, скоро будет значительное подорожание продуктов во всем мире", - подчеркнул сербский президент.
По его словам, власти Сербии будут стараться, чтобы в стране было хоть немного лучше, чем в других государствах Балканского региона и Европы, но "будет очень трудно".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
