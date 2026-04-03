Вучич заявил, что не хочет претендовать на пост премьера на будущих выборах - РИА Новости, 03.04.2026
14:33 03.04.2026
Вучич заявил, что не хочет претендовать на пост премьера на будущих выборах
В мире, Сербия, Александр Вучич, Александр Вулин, Ана Брнабич, Сербская прогрессивная партия (СПП)
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 3 апр - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что постарается избежать своего выдвижения на пост главы правительства на будущих парламентских выборах в стране, но, если нужно, поможет соратникам.
Глава сербского государства в пятницу начал консультации с представителями парламентских партий по поводу возможного проведения выборов в 2026 году. Первыми он встретился со своими коалиционными партнерами - "Движением социалистов" Александра Вулина, "Союзом венгров Воеводины" Балинта Пастора и "Партией правосудия и примирения" Усаме Зукорлича.
"Ищу способ избежать выдвижения моей кандидатуры на пост главы правительства. Это бы означало, что должен быть уверен в нашей победе, потому что не хочу оставлять страну в худших руках. Я уже не так молод и уже долго на этом месте и, так как знаю, что (оппоненты - ред.) не могут против меня ничего найти, давно ничего не боюсь", - заявил Вучич по итогам разговоров.
По его словам, оппозиция умоляла бы его не выставлять свою кандидатуру.
"Моя единственная цель - чтобы победили серьезные люди, если можно без меня, так и сделаю. Если нельзя - помогу им", - отметил президент Сербии.
Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич сообщила 2 апреля, что правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) предложит Вучичу выдвинуть свою кандидатуру на пост премьера страны. Второй президентский мандат Вучич истекает весной 2027 года, дата выборов в Скупщину пока не определена.
