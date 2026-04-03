ВТБ готов стать основой для банковской системы "СНГ+"

Отделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. ВТБ намерен укрепить присутствие на финансовых рынках стран Содружества и стать основой для банковской инфраструктуры участников "СНГ+", заявила на международном форуме государств-участников СНГ первый заместитель президента-председателя правления банка Ольга Скоробогатова.

"ВТБ – единственный российский банк, который продолжает активно работать в странах СНГ даже в условиях сегодняшней турбулентности. Мы готовы стать основой для финансовой инфраструктуры Большого Евразийского партнерства с акцентом на новую архитектуру международных расчетов", – привели в ВТБ слова Скоробогатовой.

Как отмечается в сообщении, несмотря на уход ряда российских кредитных учреждений из региона, ВТБ сохранил дочерние банки в Азербайджане, Армении, Белоруссии и Казахстане. По итогам 2025 года совокупный объем внешнеэкономических операций с РФ по всем четырем "дочкам" превысил 700 миллиардов рублей. Параллельно с корпоративным бизнесом банк активно развивает сервисы для частных клиентов из стран СНГ на территории России.

По словам Скоробогатовой, для создания новой финансовой инфраструктуры необходимо решить ряд ключевых задач, прежде всего, обеспечить продолжение роста доли расчетов в национальных валютах.

Вторая задача - интеграция национальных цифровых валют. "Практически во всех странах такие проекты или уже реализуются, или близки к этому. Цифровой рубль, цифровой юань, цифровая рупия, цифровой тенге – все это дает возможность построить расчетную систему на новом уровне с осуществлением платежей в кратчайшие сроки и с минимальными издержками", - пояснила топ-менеджер.

Затем, необходимо обеспечить возможность оплачивать покупки и сервисы с помощью QR-кода и развивать расчеты в цифровых финансовых активах. "Мировой тренд – это возможность использования стейблкойнов как обеспеченного актива в полноценных расчетах", - заметила Скоробогатова.

Наконец, это "умные финансы". ИИ, смарт-контракты, цифровые помощники должны встраиваться в финансы, давая возможность в связке с цифровыми валютами делать расчеты по заранее заданному алгоритму, сокращая время и снижая нагрузку на бизнес, считает она.