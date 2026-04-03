Пленные минометчики ВСУ поразили позиции сослуживцев

ДОНЕЦК, 3 апр – РИА Новости. Российские штурмовики взяли в плен минометный расчет противника и корректировали работу пленных, нанося удары по целям в тылу ВСУ, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты группировки "Восток" с позывным "Лето".

"Парни вышли на связь, на наше командование, и получали корректировку по уничтожению целей. Хорошо они тогда набили по противнику откуда те вообще не ждали – вот такой случай был", – добавил командир.