https://ria.ru/20260403/vsu-2084899616.html
Врач рассказал, чем ВСУ начиняют боеприпасы
2026-04-03T06:15:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2084910830_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c1c4d4e1e12aef9074efc7847dd4ccea.jpg
https://ria.ru/20260403/spetsoperatsiya-2084898829.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2084910830_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0bd8323fd47b185d5a9c9e32767e856c.jpg
Начальник медслужбы спецназа "Ахмат" о пластиковых элементах, которыми ВСУ начиняют боеприпасы
"Занимаемся ювелирной работой". ВСУ начиняют боеприпасы пластиковыми элементами, которые трудно обнаружить у раненого, но российские медики справляются с этим.
Об этом рассказал начальник медслужбы спецназа "Ахмат" и четвертой бригады Южной группировки войск с позывным "Буля".
🔹 Подписаться на РИА Новости
true
PT1M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. ВСУ начиняют боеприпасы для БПЛА пластиковыми элементами, которые трудно обнаружить, однако российские медики в госпиталях у передовой справляются с этой проблемой, рассказал РИА Новости начальник медицинской службы спецназа "Ахмат" и 4-й бригады Южной группировки войск с позывным "Буля".
"Процентов 70-80 – это осколочные ранения от ударов беспилотников. Осколки не только металлические, но и пластиковые, которые найти невозможно. Хорошо, что у нас есть компьютерный томограф, мы можем отслеживать эти осколки", - рассказал начмед.
Он уточнил, что сейчас ВСУ
используют самодельные боеприпасы, функция которых не убить, а нанести ряд увечий человеку.
"Поражающие элементы в этих боеприпасах и пластик, и бронза, не только металл. Они как ежик, они, попадая, забирают всю ткань с собой, он заседает в мягких тканях, и его же нужно оттуда удалить. Занимаемся тут ювелирной работой", - пояснил "Буля".