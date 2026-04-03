Врач рассказал, чем ВСУ начиняют боеприпасы

ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. ВСУ начиняют боеприпасы для БПЛА пластиковыми элементами, которые трудно обнаружить, однако российские медики в госпиталях у передовой справляются с этой проблемой, рассказал РИА Новости начальник медицинской службы спецназа "Ахмат" и 4-й бригады Южной группировки войск с позывным "Буля".

"Процентов 70-80 – это осколочные ранения от ударов беспилотников. Осколки не только металлические, но и пластиковые, которые найти невозможно. Хорошо, что у нас есть компьютерный томограф, мы можем отслеживать эти осколки", - рассказал начмед.

Он уточнил, что сейчас ВСУ используют самодельные боеприпасы, функция которых не убить, а нанести ряд увечий человеку.