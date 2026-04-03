"Кракен"* и основатель "Азова"* могут стоять за кражей дронов у ВСУ

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Украинский полк беспилотных систем "Кракен"* (признан в России террористической организацией и запрещен), который подчиняется основателю и первому командиру полка "Азов"* (запрещен в России как террористическая организация) Андрею Билецкому** (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов), может стоять за скандальной кражей дронов ВСУ на сумму около 340 тысяч долларов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Командир подразделения воинской части на Украине украл более 340 беспилотников на 346,5 тысячи долларов. Они предназначались ВСУ в рамках проекта "Армия дронов" - программы по закупке, производству, ремонту БПЛА, которая финансируется из бюджета Украины и за счет добровольных взносов граждан. Украинский командир списывал беспилотники, передавая их гражданским сообщникам для продажи через интернет-платформы.

"Данные схемы, вероятнее всего, связаны с харьковскими "выходцами из Азова*", с 21-м полком беспилотных систем "Кракен"*. Интересен факт, что пару недель назад боевики собирали с народа 350 тысяч гривен на пикап. Все становится очевидным без лишних слов: часть этих "пропавших" миллионов осела в карманах командиров, а сами дроны попросту исчезали со складов, не долетая до передовой", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полк "Кракен 1654"* - самое крупное подразделение БПЛА у ВСУ в Харьковской области. Он отметил, что дело вела харьковская прокуратура.

"Кракен"* - это ядро личной армии Андрея Билецкого**. Изначально это был не полк, а националистический батальон из Харькова. Затем они вошли в состав 3-й штурмовой бригады, а когда был создан 3-й армейский корпус ВСУ, "Кракен"* стал полком беспилотных систем в составе корпуса и подчиняется непосредственно Билецкому**", - рассказал собеседник агентства.

Он выразил мнение, что конечным бенефициаром коррупционных схем мог быть именно Билецкий**.

* Запрещенная в России террористическая организация