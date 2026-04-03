https://ria.ru/20260403/vsu-2084892311.html
"Кракен"* и основатель "Азова"* могут стоять за кражей дронов у ВСУ
2026-04-03T03:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
азов
андрей билецкий
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083256231_0:149:2730:1685_1920x0_80_0_0_94abf2fa782f57ba9677809cbc3b309f.jpg
https://ria.ru/20260331/grabezh-2083890815.html
https://ria.ru/20260322/azov-2082286638.html
россия
украина
азов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083256231_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_aa661e323335cb727ecd9c7a96a72fc1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Украинский полк беспилотных систем "Кракен"* (признан в России террористической организацией и запрещен), который подчиняется основателю и первому командиру полка "Азов"* (запрещен в России как террористическая организация) Андрею Билецкому** (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов), может стоять за скандальной кражей дронов ВСУ на сумму около 340 тысяч долларов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Командир подразделения воинской части на Украине украл более 340 беспилотников на 346,5 тысячи долларов. Они предназначались ВСУ в рамках проекта "Армия дронов" - программы по закупке, производству, ремонту БПЛА, которая финансируется из бюджета Украины и за счет добровольных взносов граждан. Украинский командир списывал беспилотники, передавая их гражданским сообщникам для продажи через интернет-платформы.
"Данные схемы, вероятнее всего, связаны с харьковскими "выходцами из Азова*", с 21-м полком беспилотных систем "Кракен"*. Интересен факт, что пару недель назад боевики собирали с народа 350 тысяч гривен на пикап. Все становится очевидным без лишних слов: часть этих "пропавших" миллионов осела в карманах командиров, а сами дроны попросту исчезали со складов, не долетая до передовой", - сказал собеседник агентства.
По его словам, полк "Кракен 1654"* - самое крупное подразделение БПЛА у ВСУ в Харьковской области. Он отметил, что дело вела харьковская прокуратура.
"Кракен"* - это ядро личной армии Андрея Билецкого**. Изначально это был не полк, а националистический батальон из Харькова. Затем они вошли в состав 3-й штурмовой бригады, а когда был создан 3-й армейский корпус ВСУ, "Кракен"* стал полком беспилотных систем в составе корпуса и подчиняется непосредственно Билецкому**", - рассказал собеседник агентства.
Он выразил мнение, что конечным бенефициаром коррупционных схем мог быть именно Билецкий**.
* Запрещенная в России террористическая организация
**Лицо, признанное экстремистом и террористом на территории РФ