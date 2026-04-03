ВС России ночью нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российские военные в ночь на пятницу нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины и обеспечивающим их работу объектам энергетики, за неделю ВС РФ также нанесли шесть групповых ударов возмездия, сообщило министерство обороны России.
"Сегодня ночью, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающим их работу", - говорится в сводке военного ведомства.
"Кроме того, в течение недели нанесены шесть групповых ударов, в результате которых поражены объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, военные аэродромы, цеха производства и места подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - отмечает МО РФ.
