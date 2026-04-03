Стоматологический бур в бронхах пациента, проходящего лечение в частной клинике в Подмосковье

В Подмосковье спасли пациента, проглотившего бур во время лечения зубов

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Врачи Мытищинской больницы спасли мужчину, которому во время лечения зубов в дыхательные пути попал стоматологический бур, сейчас пациент чувствует себя хорошо, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, мужчине во время лечения зубов в частной клинике в дыхательные пути попал стоматологический бур. Почувствовав дискомфорт, он обратился к медикам. На приеме в Мытищинской больнице бур был обнаружен в левом бронхе. Требовалась срочная операция.

"Главная задача заключалась не просто в удалении инородного тела, а в том, чтобы сделать это максимально аккуратно: острая часть бура могла повредить стенки бронха, вызвав кровотечение или перфорацию. <...> Используя современное эндоскопическое оборудование, врачи действовали предельно осторожно. Специальным эндоскопическим инструментом бур был надежно зафиксирован и плавно извлечен — без травмирования окружающих тканей", — сказала врач-эндоскопист Мытищинской больницы Мария Юрченко, слова которой приводятся в сообщении.