Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье спасли пациента, проглотившего бур во время лечения зубов - РИА Новости, 03.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
14:38 03.04.2026 (обновлено: 19:20 03.04.2026)
https://ria.ru/20260403/vrachi-2085011209.html
В Подмосковье спасли пациента, проглотившего бур во время лечения зубов
2026-04-03T14:38:00+03:00
2026-04-03T19:20:00+03:00
хорошие новости
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2085002157_0:116:712:517_1920x0_80_0_0_d6a7fecf3204f25e3f07b0f99c613d4d.jpg
https://ria.ru/20260403/opukhol-2085004257.html
https://ria.ru/20260403/primore-2084898263.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2085002157_0:50:712:584_1920x0_80_0_0_1c59e4c88ab40c6bdd33817c0530bd72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области Стоматологический бур в бронхах пациента, проходящего лечение в частной клинике в Подмосковье
Стоматологический бур в бронхах пациента, проходящего лечение в частной клинике в Подмосковье
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Врачи Мытищинской больницы спасли мужчину, которому во время лечения зубов в дыхательные пути попал стоматологический бур, сейчас пациент чувствует себя хорошо, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области Стоматологический бур, извлеченный из бронхов пациента, проходящего лечение в частной клинике в Подмосковье
Стоматологический бур, извлеченный из бронхов пациента, проходящего лечение в частной клинике в Подмосковье
По данным ведомства, мужчине во время лечения зубов в частной клинике в дыхательные пути попал стоматологический бур. Почувствовав дискомфорт, он обратился к медикам. На приеме в Мытищинской больнице бур был обнаружен в левом бронхе. Требовалась срочная операция.
"Главная задача заключалась не просто в удалении инородного тела, а в том, чтобы сделать это максимально аккуратно: острая часть бура могла повредить стенки бронха, вызвав кровотечение или перфорацию. <...> Используя современное эндоскопическое оборудование, врачи действовали предельно осторожно. Специальным эндоскопическим инструментом бур был надежно зафиксирован и плавно извлечен — без травмирования окружающих тканей", — сказала врач-эндоскопист Мытищинской больницы Мария Юрченко, слова которой приводятся в сообщении.
В Минздраве отметили, что после операции состояние пациента быстро стабилизировалось, никаких осложнений не возникло. Спустя несколько дней врачи выписали мужчину из больницы, сегодня он чувствует себя хорошо.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала