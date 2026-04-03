04:07 03.04.2026 (обновлено: 09:49 03.04.2026)
Психиатр назвал признаки, при которых нужно идти к врачу
Человеку стоит обратиться к врачу, когда сниженное настроение, повышенная тревожность и хроническая усталость сохраняются месяц и более, и тело начинает... РИА Новости, 03.04.2026
ВЛАДИВОСТОК, 3 апр – РИА Новости. Человеку стоит обратиться к врачу, когда сниженное настроение, повышенная тревожность и хроническая усталость сохраняются месяц и более, и тело начинает "подыгрывать" — пропадает аппетит и снижаются инстинкты, сообщил РИА Новости врач-психиатр, доцент, заведующий отделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета Александр Сергиевич.
"Если сниженное настроение, утрата интереса к жизни, хроническая усталость, повышенный фон тревожности, отсутствие мотивации длятся, например, месяц и более. Когда тело начинает подыгрывать и говорит, что не хочет есть и пить, когда минимизируется физиологическое проявление инстинктов, ни с кем не хочется разговаривать. Могут обостряться хронические заболевания и развиваться различные психосоматические нарушения. Это уже звоночки к тому, что надо бы сходить к врачу", — сказал собеседник агентства.
Силуэты людей - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Психиатр рассказал, сколько россиян склонны к невротическим нарушениям
31 марта, 04:07
По его словам, психоэмоциональный ресурс истощается незаметно, и может наступить точка невозврата.
"Организм говорит: "Стоп, мне уже ничего не надо". Человек сначала попадает в легкую степень депрессивного состояния, потом переходит в среднюю – ему ничего не хочется, не хочется мыться, готовить, ходить на работу, на учебу, он лежит на диване и просит не трогать его, не разговаривать с ним. Это как раз яркий пример того, что произошло истощение ресурса", — сказал Сергиевич.
Врач отметил, что если истощившийся ресурс не восполнять, то состояние человека потом крайне сложно восстанавливать, но легкие степени депрессии хорошо поддаются лечению. Если страшно идти к психиатру, можно сначала посетить невролога. Он обязательно заметит, если у человека нарушен психоэмоциональный фон, и направит к профильному специалисту.
Девушка поднимается по лестнице в офисе - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Психиатр рассказал, люди каких профессий больше подвержены депрессии
27 марта, 04:17
"Многих пугает сама идея переступить порог психиатра – боятся, что окажутся на учете. Но далеко не все диагнозы учетные. Невротические состояния - тревожные состояния, депрессивные состояния - не учетные. Это не противопоказания для вождения, получения прав, трудоустройства, эта информация работодателю не передается", — сказал Сергиевич.
Он отметил, что практически все прошлое столетие в нашей стране было не принято говорить о психиатрии.
"Была стигматизация психиатрии. Да, 30 лет назад от всего и для всего применялись пять препаратов. Но фармакология шагнула вперед, и сейчас их большой выбор. Индивидуально и грамотно подобранная доза, правильно рассчитанный курс лечения под контролем врача — это залог того, что все будет хорошо. К счастью, имею возможность видеть таких людей, которые (После лечения – Прим. ред.) улыбаются, продолжают жить и развиваться", — добавил врач.
Прогулка в парке - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Психиатр рассказал, как справиться с весенней депрессией
23 марта, 19:39
 
