Продажи второй модели автобренда Volga начнутся летом

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Второй моделью нового российского автомобильного бренда Volga станет седан С50, его продажи начнутся летом 2026 года, сообщила пресс-служба бренда.
Подробная информация о комплектациях и ценах будет доступна ближе к старту продаж, уточняет пресс-служба.
Модель получит двухлитровый турбированный двигатель в двух вариациях - мощностью 150 и 200 лошадиных сил - и 7-ступенчатую автоматическую коробку передач.
В феврале компания-производитель автомобилей Volga АО "Нижегородские легковые автомобили" анонсировала, что серийное производство этих машин на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде начнется во втором квартале текущего года.