Продажи второй модели автобренда Volga начнутся летом

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Второй моделью нового российского автомобильного бренда Volga станет седан С50, его продажи начнутся летом 2026 года, сообщила пресс-служба бренда.

Подробная информация о комплектациях и ценах будет доступна ближе к старту продаж, уточняет пресс-служба.

Модель получит двухлитровый турбированный двигатель в двух вариациях - мощностью 150 и 200 лошадиных сил - и 7-ступенчатую автоматическую коробку передач.